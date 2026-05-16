Guadalajara vs Cruz Azul: Dos equipos con ambiciones por la Copa MX

El partido será clave para ambos equipos y se tratará de definir a un solo representante en la Copa MX. El torneo regular y la liguilla, los celestes consiguieron apenas una derrota en diez compromisos fuera de su feudo, pero deberán demostrar que son capaces de repetir estos números para asegurar su boleto.

NEWS TEXT El encuentro entre el Guadalajara vs Cruz Azul se llevará a cabo en el Estadio Jalisco a las 19:07 horas y contará con vientos favorables para la posición en la tabla del equipo celeste.

La tarea a destacar realizada por el estratega es mantener al equipo en la lucha por el título con una plantilla repleta de jóvenes, superando la dolorosa baja de cinco pilares convocados a un juego tan crucial. Con la obligación absoluta de ganar como visitante, el equipo será el único equipo que garantizará su boleto a la gran final.

El conjunto celeste ha mostrado una competencia extrema, extendiendo su racha positiva en ocho partidos invicto en todas las competiciones, con cuatro victorias consecutivas que ha logrado su técnico sinaloense. En los registros históricos recientes, los celestes tienen una victoria en cada uno de sus últimos diez compromisos fuera de su feudo, sumándose a ello tres empates. Las atenciones al público estarán en las taquillas entrantes y no habrá venta de entradas en general durante la transmisión





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