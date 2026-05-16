Guadalajara y Cruz Azul cabezatan en final de Liga MX después de reparar el traspié en la semifinal

Guadalajara y Cruz Azul avanzan a la final de Liga MX después de remontar sus respectivos empates

a regularmente a una instancia como es una Final . (... ) Habiendo de a dos torneos por año realmente me parece poco, pero no todos coincidieron con el Pollo, pues las demás voces dejaron claro que No, mi respuesta es no porque no hay permiso porque en momentos siendo mejor , con algunas decisiones polémicas incluso, que Cruz Azul , creo que en casa tiene los suficientes argumentos el equipo de Milito para sacar el resultado adelante.

No tiene permiso para perder el partido, pero sí va a tener mucho más mérito si llega a la Final En esta instancia creo que ninguno de nosotros pensaba por las ausencia, las cinco, más Aguirre que estaba lastimado, que, con un empate o un triunfo de pasar a una Final. No perdió el estilo, sí tuvo un traspié 90 minutos contra Tigres que no fueron buenos, pero rectificó Milito y el equipo se ha visto muy bien (... ) Chivas tiene la obligación de pasar a la Fina





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