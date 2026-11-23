Guadalupe aseguró el primer lugar en la Liga BBVA MX y definió a los ocho clasificados para la Liguilla del Apertura 2026 tras la Jornada 17. Conoce los cruces y detalles.

El Club Deportivo Guadalajara, conocido popularmente como las Chivas, consolidó su dominio al finalizar la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX al asegurar la presidencia general de la tabla de posiciones. Este logro se materializó tras su victoria este domingo 22 de noviembre contra Cruz Azul en un encuentro decisivo correspondiente a la Jornada 17. Con este resultado, las Chivas se distanciaron de sus perseguidores más cercanos y se llevaron el primer lugar general con un total de 33 puntos.

Clasificación final de la Liguilla y el octeto campeón

La estructura de los cuartos de final quedó definitivamente establecida al identificar a los ocho mejores conjuntos del certamen. Junto a Guadalupe y Cruz Azul, que ocupó la segunda posición con 32 puntos, clasificaron el Club América con 30 puntos y el Atlas con 28 puntos. El Toluca cerró la primera tanda con 27 puntos, acompañado inmediatamente por los Rayados de Monterrey, quienes también sumaron 27 puntos.

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La zona de clasificación se completó con el León, que llegó a la liguilla con 26 puntos, y el Pachuca, que cerró el octeto con 25 puntos. Estos últimos tres equipos mencionados, Rayados, León y Pachuca, aseguraron su presencia en la postemporada durante la última jornada del Apertura 2026. La competitividad fue extrema ya que el Tijuana, el Santos Laguna y el Pumas UNAM también finalizaron con 25, 21 y 21 puntos respectivamente, aunque quedaron fuera por diferencias menores.

El triunfo clave de Guadalupe frente a Cruz Azul

La coronación de Guadalupe en la tabla general no fue un hecho automático, ya que el Club América entró a la última fecha con la posibilidad de ganar la presidencia si lograba una victoria contundente. Sin embargo, las Águilas sufrieron una derrota por la mínima diferencia al enfrentarse a los Tigres de la UANL en su visita. Este resultado favorable permitió que el Rebaño Sagrado y La Máquina se disputaran la cima del torneo en el duelo central de la jornada.

La victoria de Guadalupe sobre Cruz Azul en el Estadio Akron fue el factor determinante que selló el título de fase regular. El margen de 33 contra 32 puntos demuestra la presión que exercieron ambos clubes durante todo el torneo. El Atlas completó su clasificación histórica al sumar 28 puntos, mientras que el Toluca, con 27 puntos, demostró una consistencia sólida que le permitió mantenerse en la zona de honor. Los Rayados de Monterrey, con 27 puntos, igualaron al Toluca pero debieron esperar a la última fecha para asegurar su puesto ante la competencia directa.

Cronograma de la postemporada y próximos pasos

La Liga BBVA MX ya se encuentra en modo postemporada y la organización ha programado los anuncios oficiales para los próximos días. Este lunes 23 de noviembre se harán públicas las fechas exactas y los horarios de los partidos que conformarán los Cuartos de Final del Apertura 2026. Los aficionados y analistas podrán conocer la metodología de cruces entre los ocho equipos clasificados tras esta revelación.

La acción futbolística de la liguilla arrancará este mismo miércoles 25 de noviembre. Los equipos que se quedaron en la parte baja de la tabla general, como el Pumas UNAM con 21 puntos, el Querétaro con 20 puntos, el Puebla con 20 puntos y el Atlético de San Luis con 20 puntos, vieron cómo sus sueños de título se extinguieron con esta jornada. La competencia por los puestos altos continuará con intensidad, ya que equipos como el Tigres con 18 puntos y el Necaxa con 14 puntos, junto con el Atlante y los Bravos de Juárez, ya no tienen oportunidades matemáticas de clasificarse.