Guadalupe Taddei warna al Congreso sobre el papel del INE en la elección de 2027

La presidenta del Instituto Nacional Electoral advirtió al Congreso que el organismo no puede asumir funciones que impliquen juzgar o determinar la probidad de una persona, y que deben establecer plazos para que las dependencias respondan

La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, advirtô al Congreso que el organismo no es una autoridad ministerial ni judicial para determinar si los candidatos representan un riesgo razonable por sus posibles nexos con la delincuencia organizada.

Por ello, demandõ a los legisladores establecer en la reforma electoral que serña la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) las autoridades encargadas de otorgar ese estatus a los aspirantes





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