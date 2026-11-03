Guanajuato activa alertas por cinco personas desaparecidas

Guanajuato activa Alerta Amber y Protocolo Alba por la desaparición de cinco personas en cuatro municipios. Autoridades detallan características físicas y últimas ubicaciones de los desaparecidos para buscar su localización inmediata.

Las autoridades estatales de Guanajuato han activado oficialmente sus protocolos de búsqueda de emergencia tras reportar la desaparición de cinco individuos en cuatro municipios diferentes del estado. Esta acción coordinada implica la participación activa de la Alerta Amber, el Protocolo Alba y la Comisión de Búsqueda de Guanajuato, quienes han difundido las fichas de identidad con el objetivo de visibilizar los casos y multiplicar el alcance de las pesquisas mediante la colaboración ciudadana.

Detalles de la Alerta Amber y Protocolo Alba

El mecanismo de búsqueda se centra en localizar a dos adolescentes, dos hombres y una mujer que se encuentran desaparecidos. La Comisión de Búsqueda de Guanajuato ha desplegado un esfuerzo masivo para integrar a la ciudadanía en la tarea de encontrar a Jose Eduardo Rojas Valdivia, Kendra Montserrat Mendoza, Cristopher Gael González Colunga, Sofía Francisca Rico Martínez y Juan Jesús Ramírez Jimenez. Cada caso presenta circunstancias únicas que requieren atención inmediata por parte de las autoridades y la población general.

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Kendra Montserrat Mendoza, de 13 años, fue avistada por última vez el 2 de noviembre de 2026 en Irapuato, Guanajuato. En ese momento, vestía una blusa blanca con flores verdes y rojas, pantalón de mezclilla azul y sandalias doradas. Su descripción física incluye cabello lacio castaño oscuro, ojos redondos café oscuro, estatura de 1.55 metros y peso de 55 kilogramos. Presenta un piercing en la oreja derecha, dos cicatrices en la parte trasera del muslo izquierdo y rasgos distintivos que facilitan su identificación.

Cristopher Gael González Colunga, de 17 años, fue visto por última vez el 31 de octubre de 2026 en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Llevaba una chamarra café, pantalón de mezclilla y tenis negros. Mide 1.70 metros, pesa 70 kilogramos, tiene el cabello lacio color castaño oscuro y ojos alargados café oscuro. Su apariencia física y la fecha y lugar de su última aparición son clave para los investigadores de la Fiscalía General del Estado en esta etapa crítica de la búsqueda.

Características de los Desaparecidos en León e Irapuato

Sofía Francisca Rico Martínez, de 18 años, desapareció en León, Guanajuato, el 1 de noviembre de 2026. Usaba una blusa azul, short de mezclilla y tenis blancos. Mide 1.59 metros, pesa 53 kilogramos y tiene cabello ondulado castaño claro con ojos alargados café oscuro. Entre sus rasgos distintivos se cuenta un lunar en la boca y varias cicatrices en ambas manos, detalles que las autoridades han incluido en las fichas de búsqueda para garantizar una identificación rápida.

Juan Jesús Ramírez Jimenez, de 33 años, también fue visto en León, Guanajuato, el 27 de octubre de 2026. Vestía un pantalón de mezclilla azul oscuro talla 34, una sudadera tipo militar gris talla mediana, una playera negra talla mediana y tenis negros talla 26.5. Es de complexión delgada, tez morena clara, mide 1.75 metros, tiene ojos grandes café oscuro y cabello castaño oscuro calvo del frente. Su paradero sigue siendo desconocido y se solicita la ayuda de la comunidad para su localización.

El Caso de Jose Eduardo Rojas Valdivia

José Eduardo Rojas Valdivia, de 22 años, fue visto por última vez el 11 de mayo de 2025 en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. Utilizaba una chamarra tipo militar verde con café y tenis blanco con rojo. Es de complexión delgada, tez morena, mide 1.80 metros, tiene ojos cafés claros grandes y cabello corto lacio castaño oscuro. Presenta un tatuaje de la Santa Muerte en la mano izquierda, una pequeña cicatriz en el lado izquierdo de la mejilla y un lunar negro arriba del labio izquierdo, marcando su identidad visual.

Ante la falta de información sobre el paradero de estos cinco ciudadanos, las autoridades establecen canales directos para la recepción de datos útiles. Se insta a la población a contactar el número de emergencias 911 o comunicarse directamente con la Fiscalía General del Estado al 800 (368-62-42). Cada llamada puede ser determinante para el éxito de las operaciones de búsqueda y el restablecimiento de la seguridad de los desaparecidos en Guanajuato.