La gobernadora Libia Dennise García convoca a los 46 municipios a construir una visión de estado al 2050, priorizando la planeación transversal y la participación ciudadana para garantizar el bienestar futuro.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, ha emitido un llamado directo a los 46 municipios del estado para participar activamente en la construcción de una visión de estado con proyección hacia el año 2050. Esta iniciativa busca trascender los periodos de gobierno tradicionales, estableciendo una estrategia de desarrollo integral que involucre la colaboración constante de la ciudadanía, la academia y expertos urbanos.

Visión de estado con planeación transversal

Libia Dennise García enfatizó que el desarrollo de la entidad radica en la capacidad de planear de forma transversal a largo plazo. El objetivo central no es construir una visión de gobierno efímera, sino diseñar una visión de estado, de ciudades y de comunidades que permita garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Esta estrategia requiere que los proyectos estratégicos sean impulsados de manera incluyente y equitativa desde los municipios y sus comunidades.

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La funcionaria pública destacó la necesidad crítica de interconectarse y trabajar de manera transversal en todos los niveles administrativos. Según su perspectiva, el desarrollo económico de un estado o de un municipio no puede estar alejado de la planeación urbana y del ordenamiento del desarrollo económico. Esta integración es fundamental para abordar también la dimensión ambiental y para incorporar una visión con perspectiva de género que construya ciudades más incluyentes.

Datos demográficos y desafíos territoriales

Este encuentro sirve como punto de partida para la colaboración y el otorgamiento de orientación territorial para Guanajuato con visión al 2050. A través de este proceso, el Instituto promueve pilares fundamentales como la tranquilidad, la igualdad, la prosperidad económica, la innovación tecnológica y el ordenamiento territorial sostenible. La propuesta se basa en un acto de empatía y constancia fundamentado en datos estadísticos reales, alejándose de mapas incomprensibles para ofrecer soluciones prácticas.

Los datos presentados revelan dinámicas poblacionales específicas que requieren atención inmediata. Ciertos municipios concentran el 54% de las viviendas de la entidad, mientras que en localidades como Atarjea y Santiago Maravatío, cerca del 18% de los hogares están integrados por una sola persona. Estas cifras demuestran la diversidad de necesidades que deben ser atendidas mediante una planeación precisa y localizada.

Movilidad y movilidad laboral

La planeación al 2050 también debe responder a las realidades laborales y de movilidad actuales. Más del 10% de las juventudes se han visto obligadas a salir de sus municipios de origen para poder cursar sus estudios, lo que indica una fuga de capital humano joven. Adicionalmente, en 11 municipios, más del 20% de la fuerza laboral debe trasladarse fuera de su ciudad para acudir a su fuente de trabajo, evidenciando desequilibrios regionales en la generación de empleo.

En cuanto a la movilidad física, el uso del automóvil particular incrementó aceleradamente un 30%, mientras que el desplazamiento en motocicleta se duplicó. Esta tendencia ha colocado al estado de Guanajuato en el décimo lugar en uso de transporte de personal. Estos indicadores subrayan la urgencia de implementar soluciones de transporte público eficientes y ordenamiento territorial que reduzcan la dependencia del vehículo privado y mejoren la calidad de vida de los habitantes.