El gobierno de Guanajuato integra mil 272 comercios a la red de espacios seguros para mujeres y rediseña programas de prevención, marcando avances clave en la lucha contra la violencia de género en la entidad.

El Gobierno del estado de Guanajuato ha dado un paso significativo en la estrategia de protección a las mujeres al incorporar farmacias, tiendas Oxxo y espacios aeroportuarios a la red de espacios seguros. Esta iniciativa busca garantizar que las mujeres en riesgo tengan accesibilidad inmediata a lugares de refugio ante situaciones de acoso o violencia, consolidando un modelo de respuesta estatal más robusto y presente en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Expansión De La Red De Protección Estatal

La Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, marcando esta reunión con la relevancia simbólica del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Durante su intervención, la máxima autoridad estatal afirmó que la tarea por erradicar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres aún no ha terminado. Señaló que, al igual que múltiples son los espacios donde nos desarrollamos, también lo son los ámbitos donde se ejercen violencias o microviolencias normalizadas en el espacio público.

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La Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo enfatizó la necesidad vital de seguir visibilizando cómo la violencia afecta a las mujeres en distintas esferas. Su mensaje dejó claro que, cuando una mujer viva esta situación, debe encontrar siempre la respuesta inmediata del Estado. Esta postura institucional refuerza el compromiso del gobierno estatal con la transformación cultural y la atención institucional necesaria para erradicar estas prácticas dañinas en todas sus formas.

Integración Comercial Y Modelo De Atención Integral

La Secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas, presentó los detalles técnicos de la nueva integración, informando que se han unido mil 272 establecimientos comerciales a la red de seguridad. Estos sitios comerciales, que incluyen farmacias ISSEG y cadenas de abarrotes, servirán como refugios principales para mujeres que requieren un sitio donde resguardarse, principalmente ante el acoso callejero y la violencia en espacios comunitarios. La instrucción oficial es que todos los establecimientos con este distintivo cuenten con personal capacitado para brindar un auxilio de primer contacto efectivo.

Simultáneamente, Itzel Balderas detalló los avances del Modelo Único de Atención Integral a Niñas, Adolescentes y Mujeres en Situación de Violencia en el Estado. Este modelo contempla un total de 52 servicios integrados, los cuales incluyen mecanismos de búsqueda de personas y líneas de asistencia telefónica como el 075 y el 911. La descomposición de estos servicios revela una estructura diversa: 20 están dirigidos al acceso a la justicia, incluyendo medidas de protección; siete se enfocan en la atención médica y psicológica; tres brindan protección policial; y 22 corresponden a la atención del sector social.

Rediseño De Programas De Reeducación Masculina

Una de las decisiones estratégicas más importantes tomadas en esta sesión fue la formalización del rediseño del Modelo de Atención a Personas Generadoras de Violencia. El programa, que consta de entre 16 y 32 sesiones, enfrentaba un problema crítico en su modalidad tradicional, donde dos de cada tres hombres abandonaban los cursos antes de completarlos. Para contrarrestar esta alta tasa de deserción, se acordó que la Secretaría de las Mujeres rediseñe e imparta los talleres en coordinación directa con la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado.

Esta colaboración interinstitucional busca transformar el enfoque de los talleres de reeducación para personas agresoras, asegurando una mayor continuidad y efectividad en el proceso de cambio de conducta. Al integrar la perspectiva de seguridad pública en la educación y prevención, se intenta abordar las causas profundas de la violencia desde una perspectiva más holística y menos fragmentada. Este cambio estructural representa un avance metodológico fundamental en la política pública de la entidad.

Impacto Municipal Y Actividades De Sensibilización

En el ámbito local, el Gobierno Municipal de Guanajuato arrancó una jornada de actividades dedicada a los 16 días de activismo, enfocada en acciones de sensibilización, participación ciudadana y el fortalecimiento de espacios seguros para las mujeres. El Instituto Municipal para la Atención Integral de las Mujeres (IMAIM) convocó tanto a la ciudadanía como a la administración pública a participar en una actividad de expresión colectiva. A través de este mecanismo, se plasmaron mensajes de rechazo a todas las formas de violencia, refrendando el compromiso institucional con la igualdad y la no discriminación.

La directora del IMAIM, Barbara Díaz Robledo, destacó la importancia crítica de mantener y fortalecer las acciones de prevención, atención y sensibilización, tanto al interior de la administración municipal como en la sociedad general. Su objetivo es garantizar el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Como parte de esta jornada, el Jardín Unión será el escenario de dos conferencias abiertas al público, programadas para los días 2 y 3 de diciembre a las 6 pm.

Las ponentes seleccionadas para estos eventos son Reina Rodríguez y Eufrosina Cruz, figuras reconocidas que compartirán experiencias sobre la lucha histórica de las mujeres y su incorporación a distintos espacios de participación social y pública. Estas charlas buscan inspirar y educar a la comunidad sobre la trayectoria de liderazgo femenino. Además, se encomendó al consejo trabajar intensamente en la difusión de los programas y los mecanismos de denuncia accesibles para las mujeres de las comunidades rurales, un grupo identificado como más vulnerable debido a las distancias y la falta de accesibilidad en sus zonas de habitation.