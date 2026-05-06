Guanajuato avanza en reforma para proteger a profesionales ante amenazas del crimen organizado

El diputado Juan Carlos Romero Hicks encabeza una iniciativa para reformar la Ley de Profesiones en Guanajuato, permitiendo que médicos, abogados y otros especialistas suspendan sus servicios sin sanciones si su seguridad está en riesgo. La propuesta busca dar certeza jurídica ante el acoso del crimen organizado y actualizar el marco legal para proteger la integridad de los profesionales.

Guanajuato , Gto. - En una mesa de trabajo liderada por el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, se revisó la reforma a la Ley de Profesiones, que tiene como objetivo proteger a especialistas frente al acoso del crimen organizado .

Durante la reunión, se aprobó que médicos, abogados y otros profesionales puedan suspender sus servicios sin ser sancionados por falta de ética cuando su integridad esté en riesgo. Además, el legislador criticó el centralismo federal y la falta de conocimiento sobre las facultades locales en esta materia. Al finalizar el encuentro, el diputado panista destacó la voluntad política para avanzar en la iniciativa: 'La iniciativa ya existe, hoy tuvimos una mesa de trabajo y hay una coincidencia en la intención.

Los detalles finos de la parte técnica jurídica habría que tejerlos de manera fina; anticipo que vamos a encontrar una solución para un tema que lamentablemente nos flagela a diferentes profesionales', aseguró. Diputados analizan una reforma para que médicos, abogados y especialistas suspendan servicios sin sanciones si su seguridad está en riesgo. Buscan dar certeza jurídica ante amenazas.

El diputado Romero Hicks insistió en que el entorno actual de inseguridad obliga a actualizar el marco legal, pues la ética profesional no puede estar por encima de la vida de las personas. Explicó que el asedio de grupos delictivos ha cambiado las condiciones del trabajo diario, lo que hace urgente contar con mecanismos que brinden certeza jurídica a los ciudadanos que se ven forzados a abandonar un caso o una atención médica por amenazas directas.

'La realidad ha cambiado y el ejercicio profesional se ha dificultado; conozco casos de cirujanos y personal de diferentes profesiones que están bajo acecho y se ven en la necesidad de poder hacer algo', concluyó, tras confirmar que el proceso cerró con el acuerdo de integrar a los colegios de profesionistas para que den su opinión formal. Lo anterior servirá para pulir el reglamento y definir los mecanismos legales para acreditar los riesgos, asegurando que la propuesta sea operativa y brinde una protección real ante la delincuencia.

En otro tema, se anunció que una nueva unidad de rehabilitación en Guanajuato costará más de 8 millones de pesos. Además, se informó que las buscadoras de Guanajuato van por una reunión con el comisionado de la ONU para visibilizar las desapariciones.

Por otro lado, comerciantes de León pidieron a la CFE atender los apagones que afectan las ventas en el centro. También, el IEEG multó al alcalde de Dolores Hidalgo y a su esposa por propaganda personalizada en Facebook





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