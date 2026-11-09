Guanajuato: Caída histórica en viviendas propias y auge del alquiler

Datos del INEGI revelan que en Guanajuato la propiedad de viviendas cayó 10.2 puntos porcentuales en 25 años, mientras que la renta crece por barreras económicas.

La estructura del mercado habitacional en Guanajuato experimenta una transformación estructural profunda documentada por la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI). Las cifras oficiales confirman que la proporción de viviendas propias en la entidad ha descendido 10.2 puntos porcentuales en un periodo de 25 años, marcando un declive sostenido que redefine las prioridades de residencia de los hogares locales.

Datos oficiales sobre el desplazamiento de la propiedad

El censo contabilizó 1 millón 806 mil 039 viviendas particulares habitadas en el estado. De este total, el 69.3 por ciento corresponde a propiedades de las viviendas cuyos ocupantes son propietarios. Esta cifra representa una reducción significativa respecto al año 2000, cuando casi ocho de cada diez viviendas eran habitadas por sus dueños. En contraste, la renta gana terreno con firmeza, pasando de representar el 11.1 por ciento en el año 2000 al 17.8 por ciento en 2025. El porcentaje restante, cerca del 1.8 por ciento, se encuentra bajo otros esquemas de ocupación no especifcados. Este movimiento indica un cambio de fondo en la forma de acceso a la vivienda, consolidando el arrendamiento como una alternativa mayoritaria.

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Evolución estadística y comparación con años previos

El análisis comparativo con ejercicios estadísticos anteriores permite dimensionar la velocidad del cambio. En el año 2020, las viviendas propias representaban el 70.9 por ciento del total, mientras que las alquiladas alcanzaban el 16.3 por ciento. La tendencia acelerada se evidencia al retroceder diez años más, en 2010, donde la proporción de viviendas propias era del 78.1 por ciento y las rentadas apenas representaban el 12.4 por ciento. Entre 2000 y 2025, la caída acumulada de propiedades es de 10.2 puntos porcentuales, mientras que la de viviendas rentadas aumentó 6.7 puntos. Esta dinámica coloca a Guanajuato en el lugar 18 nacional por proporción de viviendas propias, ubicándose por debajo de entidades como Zacatecas, Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Oaxaca.

Barreras económicas y motivos para elegir la renta

Las razones económicas constituyen el factor determinante en esta transformación estructural. La Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 identificó que, de las 247 mil 516 viviendas particulares habitadas bajo un esquema de renta en la entidad, 169 mil 093 correspondían a hogares que elegían esta modalidad por razones financieras. Entre estos motivos se incluyen que la mensualidad resultaba menor que la de una hipoteca, la falta de acceso a un crédito hipotecario o bancario, o la carencia de recursos para comprar una propiedad. En otros 65 mil 054 casos, la decisión respondía a motivos de movilidad o proyectos personales, como invertir en viajes, estudios o negocios, y conservar la facilidad de mudarse ante cambios de ciudad o empleo.

Contexto global y advertencias de organismos internacionales

El fenómeno observado en Guanajuato no es exclusivo y forma parte de una tendencia global documentada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su informe World Cities Report 2026: The Global Housing Crisis señala el crecimiento de los mercados de arrendamiento ante la presión financiera sobre los hogares, derivada de la brecha entre los precios de las viviendas y los ingresos de la población. Paralelamente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través de sus informes sobre vivienda asequible y condiciones sociales, ha advertido sobre las dificultades que enfrentan especialmente los compradores jóvenes para acceder a una propiedad. Los elevados montos de los enganches y las obligaciones de pago de un crédito hipotecario actúan como barreras estructurales.

Impacto en hogares y testimonio de afectados por el mercado

El encarecimiento de los terrenos y las viviendas ha complicado que jóvenes que ya formaron una familia pudieran independizarse y acceder a una propiedad propia. Esta situación ha llevado a algunos hogares a regresar o permanecer en casa de sus padres o suegros para reducir gastos. Andrea Sánchez, de 30 años, ilustra esta realidad. Ella y su familia vivieron fuera de la casa de sus padres durante cerca de tres años tras el nacimiento de su hijo menor. Sin embargo, ante las dificultades económicas y el encarecimiento de mantener un hogar, tuvieron que apoyarse en sus suegros mientras buscaban adquirir una vivienda. Sánchez explicó que ya contemplaban comprar una casa mediante un crédito de Infonavit o financiamiento inmobiliario, considerando que continuar pagando renta representaba un gasto similar al de una mensualidad para adquirir una propiedad. Las opciones más económicas rondaban entre los tres mil y cuatro mil pesos mensuales, aunque se trataba de espacios pequeños que no siempre cubrían las necesidades de su familia integrada por ella, su esposo y sus dos hijos.