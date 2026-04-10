Guanajuato: Contrasta Aseguramiento de Drogas con Decomiso de Armas en Primer Trimestre

El primer trimestre del año en Guanajuato revela una dinámica de seguridad contrastante: disminución en el aseguramiento de drogas y aumento significativo en el decomiso de armas de alto poder, según datos de Guanajuato en Paz.

Guanajuato , Guanajuato .- El análisis del panorama de seguridad en Guanajuato durante el primer trimestre de este año revela una dinámica operativa contrastante. Los datos más recientes, provenientes de la plataforma Guanajuato en Paz, indican una marcada variación en las actividades de aseguramiento de sustancias ilícitas y decomiso de armamento.

Específicamente, marzo mostró una significativa caída en el aseguramiento de drogas, alcanzando los niveles más bajos en lo que va del año 2024, mientras que el decomiso de armas de alto poder experimentó un aumento considerable. Esta situación sugiere un cambio en las estrategias de los grupos delictivos y una adaptación de las autoridades para combatir el crimen organizado. La información disponible, aunque preliminar, ofrece una visión importante de las tendencias en seguridad en el estado. El estudio de estos datos es crucial para entender la evolución de la delincuencia y diseñar políticas públicas efectivas para combatirla. La disminución en el aseguramiento de narcóticos es notable en todas las sustancias analizadas. La piedra base, por ejemplo, sufrió una drástica reducción, pasando de cientos de miles de dosis aseguradas a principios de año a solo 48 en marzo, lo que representa una caída del 99.5% con respecto al mes anterior. La marihuana también registró una disminución importante, con 19,633 dosis aseguradas, un 81.7% menos que en febrero. Esta tendencia a la baja también se observa en drogas sintéticas como el cristal, con una reducción del 34.6%, y la cocaína, con una disminución del 35.7%. En contraste, la actividad operativa en materia de armas de fuego se intensificó. La Secretaría de Seguridad y Paz reportó un incremento sin precedentes en el aseguramiento de armas largas, con 359 unidades decomisadas en marzo, un aumento del 440% en comparación con febrero. Adicionalmente, se recuperaron 141 armas cortas y se triplicó el número de cartuchos asegurados, llegando a 11,907. Estas cifras demuestran un esfuerzo significativo por parte de las autoridades para retirar armas de fuego de las calles y debilitar la capacidad de fuego de los grupos criminales. Las detenciones también mantuvieron una tendencia al alza, con 2,329 personas arrestadas durante el trimestre. El informe mensual también destaca avances en la impartición de justicia. Se registraron 822 sentencias y 1,477 vinculaciones a proceso penal, derivadas de 2,529 carpetas de investigación judicializadas. Asimismo, se logró la recuperación de más de 41.7 millones de pesos a favor de las víctimas y se concretaron 1,866 acuerdos reparatorios. Además, el combate al robo de combustible mostró una tendencia ascendente, asegurando 338,080 litros de hidrocarburo. En cuanto al parque vehicular recuperado, se contabilizaron 129 motocicletas, 84 vehículos y 17 tractocamiones. Estos resultados reflejan un esfuerzo coordinado para debilitar las operaciones de las organizaciones criminales en el estado, tanto en su capacidad logística como en su capacidad de fuego, con el objetivo de mejorar la seguridad pública





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