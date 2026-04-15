Guanajuato: Cuerpos en Fosas Clandestinas no se Contabilizan, Inflan Cifras de Seguridad

La omisión de cuerpos hallados en fosas clandestinas en Guanajuato por parte del gobierno federal distorsiona las estadísticas de homicidios, generando una falsa percepción de disminución de la violencia. Análisis revela cómo esta práctica afecta la veracidad de los datos y el impacto en la realidad de la seguridad en el estado.

Guanajuato , Gto.- Los numerosos casos de personas asesinadas cuyos cuerpos han sido hallados en fosas clandestinas o pozos de uso agrícola no se contabilizan en los informes mensuales de víctimas de homicidio doloso del gobierno federal. Esta situación ha contribuido a inflar la percepción de una disminución en los índices de violencia en Guanajuato y otras entidades del país.

Un ejemplo claro se evidenció el pasado martes, cuando la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, destacó durante la conferencia matutina una reducción del 63 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Guanajuato durante marzo de 2026, en comparación con febrero de 2025. Sin embargo, en ese recuento no se incluyeron las ocho víctimas encontradas el 16 de marzo en un pozo agrícola del municipio de Villagrán, a pesar de que existen indicios de que algunas de ellas habían sido asesinadas recientemente.

La omisión de estos datos no es un hecho aislado. En los reportes federales correspondientes a febrero y marzo tampoco se consideraron las 20 personas localizadas en fosas clandestinas en las comunidades de Valencia de Fuentes, La Gavia y zonas montañosas de Cortazar. Estas víctimas tampoco aparecieron en las estadísticas de enero ni de febrero, lo que implica que estas personas fueron primero desaparecidas y, posteriormente, también fueron excluidas de los registros oficiales.

Desde el gobierno federal se argumenta que los informes se basan en la incidencia diaria de homicidios y que los cuerpos encontrados en fosas corresponden a hechos ocurridos en meses anteriores, cuando la violencia era más intensa. Casos documentados este año en Villagrán, Cortazar y Juventino Rosas demuestran que las víctimas localizadas en entierros clandestinos no se integran a los reportes mensuales. El área de comunicación social justificó esta omisión señalando que “es la disminución de homicidios diarios por estado. En efecto, están localizando fosas y cuerpos, seguramente es de meses anteriores”.

No obstante, el patrón se repite constantemente. En febrero, al menos 42 cadáveres fueron recuperados de pozos agrícolas en Juventino Rosas, y tampoco fueron incluidos en el reporte mensual en el que se presumió una reducción del 64 por ciento en los homicidios dolosos en comparación con el año anterior.

La principal justificación de las autoridades para no incluir estos hallazgos en las estadísticas es que, inicialmente, resulta imposible determinar la fecha exacta en la que las víctimas fueron asesinadas, ya que requieren estudios forenses detallados. Sin embargo, este argumento se contradice con casos concretos como el de los ocho cuerpos localizados en el pozo de Villagrán el 16 de marzo. Entre las víctimas se encontraba Gustavo García Balderas, de 20 años, desaparecido el 13 de febrero; Bryan Fernando Barrera Espitia, reportado como desaparecido el 7 de febrero; y Claudia Denisse Montenegro, desaparecida el 17 de enero. Los tres eran jóvenes originarios de Villagrán y las fechas de sus desapariciones evidencian el período en el que fueron asesinados, pero no fueron incluidos en los registros mensuales.

La omisión de estos cuerpos hallados en fosas y pozos ha permitido exagerar la disminución de la violencia en Guanajuato y en otras entidades del país, al menos en los informes oficiales. Según un recuento realizado por Periódico Correo, solo en 2025 se encontraron al menos 556 cuerpos enterrados en fosas clandestinas en el estado. Esta cifra elevaría considerablemente el número real de víctimas de homicidio: mientras que el informe oficial cerró ese año con 2 mil 539 asesinatos, al sumar los cuerpos hallados en fosas el total ascendería a 3 mil 095. Esto significa que la reducción en los índices de violencia presentada por el gobierno federal se basa en datos incompletos, dejando a cientos de víctimas fuera del conteo oficial.





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