Guanajuato desarticula grupo delictivo en Silao

La dependencia informó que las capturas fueron resultado de una investigación realizada en coordinación con autoridades federales de seguridad.

La dependencia informó que las capturas fueron resultado de una investigación realizada en coordinación con autoridades federales de seguridad, la cual permitió ubicar a varias personas involucradas en actividades delictivas.

Después de obtener las órdenes judiciales correspondientes, los elementos llevaron a cabo una serie de operativos que resultaron en la captura de varios individuos. En uno de los operativos, los agentes encontraron teléfonos celulares, equipos de cómputo, memorias de almacenamiento, una báscula digital y una contadora de billetes, entre otros objetos que serán analizados como parte de la investigación.

Los trabajos de investigación permanecen abiertos como parte de las acciones para combatir los delitos cometidos contra personas migrantes y extranjeras en la frontera norte del país. La dependencia destacó la importancia de la colaboración con las autoridades federales para prevenir y combatir la delincuencia en la región. Se espera que la investigación arroje resultados importantes y que se puedan llevar a cabo medidas para proteger a la población vulnerable en la zona fronteriza





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