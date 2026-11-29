Guanajuato reporta 60 casos de gusano barrenador en perros callejeros y 75 en ganado. La Secretaría del Campo advierte que la erradicación requiere moscas estériles del Senasica y podría tomar años.

La Secretaría del Campo de Guanajuato ha confirmado oficialmente la presencia activa de gusano barrenador en la entidad, un parásito que afecta tanto al sector ganadero como a la fauna urbana. De acuerdo con los datos más recientes, se han registrado 60 casos de infestación en perros callejeros y 75 infestaciones activas en ganado bovino en el estado.

Datos oficiales sobre infestaciones activas

La titular de la Secretaría del Campo, Marisol Suárez Correa, detalló que el panorama epidemiológico difiere significativamente entre los animales de producción y los callejeros. Aunque la plaga del gusano barrenador se ha mantenido bajo control entre el ganado de Guanajuato, donde no se han registrado muertes por infestación, la situación es crítica para los perros domésticos y vagabundos. Los perros constituyen la segunda especie más afectada por el gusano barrenador, según reportes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). La exposición a heridas causadas por peleas territoriales o hembras en celo, sumada a la falta de atención veterinaria, facilita la propagación del parásito en esta población canina desprotegida.

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Origen y dinámica de contagio en la fauna

El mecanismo de contagio se centra en la interacción entre las manadas de perros salvajes y los entornos urbanos. Marisol Suárez Correa explicó que en los campos existen manadas de perros salvajes que migran hacia las ciudades en busca de alimento y son los principales vectores de transmisión. La mayoría de estos animales carecen de dueño y, al estar en la calle, cualquier herida abierta los convierte en objetivo fácil para las moscas del gusano barrenador. En estos casos, la ausencia de tratamientos médicos agrava el cuadro clínico, lo que resulta en los 60 casos identificados en el último censo proporcionado por la agencia federal.

Estado actual del tratamiento veterinario

En el sector bovino, la respuesta sanitaria ha sido más efectiva a corto plazo. El reporte reciente indica que los 75 casos activos de infestación en ganado se encuentran bajo tratamiento veterinario con una evolución favorable. No obstante, la autoridad estatal reconoció que la erradicación total no es un proceso inmediato. Las autoridades sanitarias dependen de la distribución de moscas estériles para realizar el control biológico de la plaga, una estrategia que aún no ha llegado con la intensidad necesaria para garantizar la salida de la alerta sanitaria en Guanajuato.

Desafíos logísticos y perspectivas futuras

Los plazos para la eliminación completa del parásito se extienden debido a limitaciones logísticas en la producción de moscas estériles. La autoridad señaló que las moscas producidas actualmente se destinan prioritariamente a los estados del norte del país, ya que Guanajuato no cuenta con una fuerte actividad de exportación, pues la mayoría del ganado es para consumo local. Esto ha generado que no se haya asignado una fecha concreta para recibir estos insumos de control biológico. A pesar de las expectativas de aumentar los recursos en 2027, la falta de pronóstico favorable indica que el estado permanecerá en vigilancia y tratamiento activo durante varios años más para asegurar la eliminación definitiva de la plaga.