Guanajuato exige creación de unidades de género en 22 ayuntamientos

El Congreso de Guanajuato ordena a 22 municipios instalar unidades de atención para la diversidad sexual. La medida busca cumplir la Ley y evitar el subejercicio presupuestal en la entidad.

El Congreso del Estado de Guanajuato ha implementado una medida legislativa estricta que compromete la operatividad de 22 administraciones municipales respecto a la creación de unidades especializadas en diversidad sexual y de género. Este mandato busca asegurar que los ayuntamientos cumplan con las obligaciones establecidas en la legislación estatal y ofrezcan servicios efectivos a la población vulnerable.

La decisión fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, contando con el respaldo de los legisladores de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN). Este paso previo es fundamental para dictaminar una propuesta de exhorto que busca garantizar el cumplimiento normativo en las localidades identificadas con rezagos administrativos.

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Plazos para las 22 Municipalidades

El organismo legislativo emplazó formalmente a las 22 alcaldías para que, en un plazo improrrogable de 15 días hábiles, informen oficialmente si ya cuentan con unidades de atención especializada. La solicitud de información también incluye la confirmación de si han adaptado sus reglamentos locales a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género, asegurando así la base legal operativa.

La lista de municipios afectados incluye a Apaseo el Alto, Abasolo, Atarjea, Cuerámaro, Doctor Mora, Guanajuato capital, Huanímaro, Jaral del Progreso, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Salamanca, San José de Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Victoria, Xichú y Yuriria. Estas localidades están encabezadas por distintas fuerzas políticas, lo que evidencia que el cumplimiento no distingue afiliaciones partidistas.

Presupuesto y funciones asignadas

De acuerdo con lo mandatado en la legislación estatal, los gobiernos locales están obligados a crear una unidad administrativa especializada que cuente con personal capacitado y presupuesto propio asignado en sus presupuestos de egresos. Dichas áreas tienen como función ofrecer orientación y asesoría jurídica directa, brindar acompañamiento psicológico, canalizar casos de discriminación y capacitar a funcionarios públicos y elementos de la policía municipal.

El objetivo central de estas unidades es erradicar abusos hacia personas de la diversidad sexual mediante la intervención profesional. La falta de presupuesto y la inoperatividad han generado situaciones críticas en algunas administraciones. En Apaseo el Alto, la ex subsecretaria de Diversidad y Género señaló que su trabajo se vio frenado debido a constantes trabas, lo que resultó en un subejercicio presupuestal de más del 92% del fondo asignado para 2026.

Conflictos locales y respuestas oficiales

La situación en Apaseo el Alto ha generado tensiones administrativas y acusaciones mutuas. La ex funcionaria acusó a las autoridades locales de ejercer presión para crear la unidad municipal de género de manera superficial, sin garantizar su funcionamiento real. Ante estas acusaciones, el ex funcionario convocó a una rueda de prensa para exponer sus motivos y descartar la versión de coacción.

En cambio, afirmó que su renuncia y las quejas reportadas respondían a una cuestión de congruencia con sus principios. Señaló que enfrentó obstáculos constantes para cumplir con su agenda de trabajo, especialmente en proyectos de inversión donde se quedó sin ejercer más del 92% del presupuesto asignado. Esta situación fue reportada formalmente ante las instancias competentes para dejar constancia del incumplimiento normativo por parte del gobierno municipal.

Control de la Secretaría de Derechos Humanos

Para evitar que estas áreas existan solo en el papel o dependan de la voluntad política en turno, el órgano legislativo también requirió un informe detallado a la Secretaría de Derechos Humanos del Estado. Esta dependencia debe verificar las condiciones reales de operación en los municipios bajo escrutinio, asegurando que la inversión pública se traduzca en servicios efectivos.

El reporte debe detallar qué municipios tienen oficinas operando con recursos reales y qué convenios de colaboración se han firmado con otras instituciones. Asimismo, se debe especificar qué asistencia técnica se ha proporcionado a las autoridades locales para fortalecer las capacidades de atención. Este mecanismo de control busca cerrar la brecha entre la normativa escrita y la realidad administrativa de los 22 ayuntamientos involucrados.