Guanajuato frenó su revisión definitiva de ley después de argumentar duplicidad legal

La iniciativa en cuestión tratada la atención médica de los pacientes con enfermedades terminales y la revisión de la Ley General de salud en la entidad. El análisis reveló una duplicidad legal y el dictamen se aprobó condicionado a realizar correcciones y remitir a una mesa de trabajo interna.

Previo a conformar un comité de trabajo interno, la iniciativa legislativa precisa ser dilucidada para su traducción y clarificación en la Ley General de Salud de Guanajuatoen materia de enfermos terminales.

Sin embargo, se detuvo su revisión definitiva debido a una calentura legal. Durante el examen, la diputada alegó que dichos derechos ya están contemplados en la legislación federal, señalando que "la propuesta en estudio no crea nuevos derechos ni establece un sistema jurídico, sino que replica de manera selectiva algunas porciones normativas omitiendo la totalidad del marco legal general vigente".

Ante esto, el dictamen se aprobó condicionado a corregir la redacción y remisiones correspondientes a "ser un poco más específicos en qué aspectos de la ley queremos que se agreguen o se modifiquen, y señalarlo de manera muy clara". La Comisión de Salud Pública del Congreso de Guanajuato frenó su articulado definitivo para transformarlo en una mesa de trabajo en consecuencia a una duplicidad legal en la iniciativa





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