Guanajuato: Frente frío 50, lluvias y descenso en temperaturas por una semana

Guanajuato se prepara para una semana con lluvias frecuentes y descenso en las temperaturas. El frente frío número 50, probablemente el último de este año, está causando lluvias en la entidad y propiciando condiciones atmosféricas frías. Durante el fin de semana, se encontraron ligeras lluvias y dispersas en Guanajuato, pero el potencial de precipitación aumentará significativamente en los próximos días, propiciando un ambiente más fresco. Las temperaturas máximas bajarán y algunas precipitaciones podrían alcanzar intensidad moderada en León y zonas centrales del estado.

Guanajuato se prepara por una semana de lluvias frecuentes y disminución en temperaturas debido al arribo de un nuevo frente frío y presencia de canales de baja presión .

El front frío número 50, probablemente el último de este año, está causando lluvias y suspensiones en la entidad, alcanzando en algunas regiones hasta 20 milímetros de lluvia. Las temperaturas máximas bajarán y algunas precipitaciones podrían alcanzar intensidad moderada en León y zonas centrales del estado. Durante el fin de semana, se registraron ligeras lluvias y dispersas en Guanajuato, pero aumentará significativamente el potencial de precipitación en los próximos días, propiciando un ambiente más fresco.

En cuanto al viento, se espera un ligero incremento en velocidad, con ráfagas cercanas a los 40 km/h en buena parte del estado





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