Guanajuato Gasoline Prices: Discounts and Increases

Influenced by fuel price regulation efforts nationwide, gasoline prices vary in different municipalities across Guanajuato, Mexico. This news text provides an overview of fuel price fluctuations and estimated prices for the week.

Mientras que la gasolina premium en Guanajuato registró ligeros aumentos para esta semana, el diésel registró importantes descuentos en varios municipios. Trabajan por regular el costo de combustibles en estaciones de todo el país.

Guanajuato registró algunas variables en los precios para esta semana con descuentos en algunos municipios y aumentos en otros. Se pueden obtener los precios estimados de la gasolina al momento y para el resto de la semana. Si tienes dudas sobre el costo promedio para la semana, aquí puedes encontrar el estimado en los principales municipios del estado aplicables hasta el próximo domingo 17 al 23 de mayo de 2026.

Mientras que la Magna tuvo un descuento promedio de un centavo por litro, el diésel registró una baja de 30 centavos promedio en Guanajuato. Aunque con menor impacto de inflación, la gasolina premium tuvo un aumento promedio de 4 centavos por litro. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden cambiar de acuerdo a las gasolineras en las que se surte gasolina.

Estos son los precios de la gasolina de algunas de las ciudades principales del estado de Guanajuato





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Guanajuato Gasoline Prices Fuel Price Regulation Discounts Increases Estimated Prices

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