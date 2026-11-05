Guanajuato implementa prohibición de celulares en escuelas con tres meses de adaptación

El gobierno de Guanajuato establece un plazo de tres meses para la eliminación de teléfonos celulares en el ámbito escolar, buscando mejorar el desarrollo cognitivo y social de los estudiantes.

La Secretaría de Educación del estado de Guanajuato ha oficializado la implementación de una nueva normativa que prohíbe el uso de teléfonos celulares dentro de las instalaciones educativas. Este directive aplica a todas las instituciones de educación básica y establece un periodo de gracia de tres meses para que los centros escolares y la comunidad educativa se adapten a los nuevos lineamientos. La disposición es clara y no contempla excepciones, abarcando tanto las horas de clase como los intervalos de recreo.

Plazo de adaptación y sanciones para el incumplimiento

Los funcionarios estatales han aclarado que no todos los centros podrán cumplir la medida de manera inmediata, por lo que se ha concedido un periodo de tres meses para la transición total. Durante este tiempo, las escuelas trabajarán en la internalización de la norma. Sin embargo, la advertencia es firme: cualquier estudiante que traiga un dispositivo electrónico a la escuela y lo utilice fuera de lo permitido verá su teléfono retenido por las autoridades escolares. La retención del dispositivo se mantendrá hasta que el estudiante finalice su horario de salida, asegurando así que no se utilice durante la jornada escolar.

Also read Advierten que Guanajuato debe blindar carreteras por el barrenador del aguacate

Consenso sobre el impacto en el desarrollo cognitivo

Una característica destacada de esta medida es la unanimidad en su aceptación. La Secretaría de Educación informó que ningún sector involucrado se ha manifestado en contra de los lineamientos propuestos. Esto incluye a las asociaciones de padres de familia de las escuelas privadas, quienes han reconocido públicamente que el uso de dispositivos electrónicos afecta negativamente el desarrollo cognitivo y las habilidades sociales de niños, niñas y adolescentes. La ausencia de opposition política o social facilita la implementación de la norma en un entorno relativamente estable.

Objetivos pedagógicos y contexto histórico de la medida

Sánchez Gómez, representante oficial del gobierno estatal, explicó que la prohibición tiene como objetivo principal permitir que los estudiantes socialicen entre sí en lugar de estar aislados por sus pantallas. Además, se busca proteger a los menores de la exposición a contenido inapropiado o dañino durante su horario escolar. Esta iniciativa no nace de la nada; en mayo de este año, Guanajuato aprobó previamente una ley similar, y la propuesta federal es prácticamente idéntica a la que traía el Estado. Por esta razón, las autoridades suscribieron inmediatamente el acuerdo federal, alineando la política local con la estrategia nacional.

Referencias internacionales y analogías con otras normas escolares

El funcionario comparó este proceso de adaptación con medidas anteriores como la restricción de comida chatarra en las escuelas, sugiriendo que la sociedad tardará un poco en recordarlo, pero que la implementación será gradual. Destacó que esta medida ha tenido un auge importante en países más digitalizados a nivel mundial, lo que valida la decisión de Guanajuato como parte de una tendencia global hacia entornos escolares más saludables. La expectativa es que, al igual que con otros protocolos de seguridad y bienestar, la nueva norma se asimilará con el tiempo.

Consecuencias prácticas y próximo pasos para las familias

Los lineamientos establecen que, si los padres de familia deciden permitir que sus hijos lleven el teléfono celular a la escuela por necesidades logísticas o de seguridad, este deberá permanecer estrictamente guardado en su mochila. El uso del dispositivo queda prohibido durante toda la jornada, incluyendo las horas de descanso. Esta especificidad técnica es crucial para evitar malentendidos. La comunidad educativa tiene ahora la tarea de organizar la logística diaria, asegurando que los estudiantes comprendan que sus teléfonos deben estar ausentes de su vista y uso activo para favorecer la interacción social directa.