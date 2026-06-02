Guanajuato invertirá 4 mil millones de pesos en infraestructura

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó el programa estatal 'Manos a la Obra', que incluye la realización de 386 proyectos de infraestructura en los 46 municipios del estado, con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos.

La gobernadora de Guanajuato , Libia Dennise García Muñoz Ledo , presentó el programa estatal 'Manos a la Obra', que incluye la realización de 386 proyectos de infraestructura en los 46 municipios del estado, con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos.

El programa incluye la construcción de un sistema de cárcamo y compuertas sobre el canal del Río Laja, cuya obra se solicitó desde hace varios años para evitar que se inunde la empresa Honda y las comunidades del sur. Sin embargo, la obra fue retirada del apoyo del gobierno estatal.

Además, el estado destinó 77.8 millones de pesos para 22 pavimentaciones en colonias y comunidades, así como un empedrado en la calle Brasil, en la colonia Ampliación Camargo. El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez, recriminó que el gobierno estatal no da la importancia que requiere y que no se le destina el dinero suficiente para realizar acciones de infraestructura y hacer frente al desarrollo económico que llegará con el Polo de Desarrollo, la Puerta Logística del Bajío y el Tren de Pasajeros.

El alcalde aseguró que Celaya se merece más recursos que los que se le destinan actualmente, ya que es el segundo municipio del estado con mayor crecimiento económico





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