Guanajuato lanza portal de transparencia para concesiones carreteras

El gobierno de Guanajuato anuncia la creación de un portal de transparencia para brindar claridad a la ciudadanía sobre las concesiones carreteras, buscando equilibrar la apertura informativa con la continuidad de los proyectos.

Guanajuato , Guanajuato .- La gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo ha anunciado la creación de un portal de transparencia dedicado a proporcionar información detallada sobre las carreteras concesionadas por el Gobierno del Estado de Guanajuato . Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental ofrecer claridad y acceso a la información a la ciudadanía, permitiendo una mayor comprensión de los acuerdos establecidos entre el gobierno y las empresas privadas que operan estas vías.

La mandataria estatal, a través de su cuenta de Twitter, comunicó que la información será gestionada y divulgada a través de la Secretaría de Obra Pública, asegurando que este proceso no interrumpa el avance de los proyectos carreteros en curso. La gobernadora enfatizó la importancia de equilibrar la transparencia con la necesidad de garantizar la continuidad de las obras estratégicas que benefician a la población. El anuncio responde a la creciente demanda ciudadana de mayor apertura gubernamental y acceso a la información pública, un principio clave para fortalecer la confianza en las instituciones. Se busca asegurar que la ciudadanía tenga la certeza de que las obras estratégicas continúen su desarrollo sin verse afectadas por la divulgación de información, garantizando así los beneficios que estas infraestructuras aportarán a la comunidad.\La implementación del portal de transparencia representa un paso significativo hacia la apertura gubernamental en Guanajuato. Este portal proactivo incluirá información relevante sobre las concesiones carreteras, ofreciendo detalles sobre los acuerdos, las empresas involucradas, y los términos de operación y mantenimiento de las vías. El objetivo principal es empoderar a los ciudadanos con el conocimiento necesario para supervisar y entender mejor el uso de los recursos públicos y el desarrollo de la infraestructura. La decisión de crear este portal se basa en la convicción de que la transparencia fortalece la rendición de cuentas y contribuye a la construcción de una sociedad más justa y participativa. Además, esta iniciativa reconoce la importancia de mantener un equilibrio delicado entre la apertura informativa y la protección de los intereses involucrados en los proyectos carreteros. La gobernadora ha subrayado que la información se difundirá de manera responsable, asegurando que no se comprometa el desarrollo de los proyectos ni los beneficios que estos aportarán a la población, como la reducción de tiempos de traslado y la mejora de la conectividad entre municipios.\Entre las autopistas que ya operan bajo este modelo de transparencia, se encuentran la Silao-Guanajuato y la Silao-San Miguel de Allende, esta última aún en fase de construcción. La concesionaria Valle de la Independencia S.A. de C.V. está a cargo de la construcción y operación de la autopista Silao-San Miguel de Allende, proyecto que promete reducir el tiempo de viaje entre ambas ciudades en más de media hora. La creación del portal de transparencia se alinea con la tendencia global de promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Esta medida no solo beneficia a los ciudadanos al facilitar el acceso a la información, sino que también fortalece la imagen del gobierno al demostrar su compromiso con la apertura y la honestidad. La iniciativa se presenta como una respuesta a las demandas ciudadanas de mayor participación y control en la gestión de los recursos públicos. La transparencia en las concesiones carreteras es crucial para asegurar la eficiencia en la inversión y la correcta ejecución de los proyectos, lo que, en última instancia, redunda en el bienestar de los habitantes del estado de Guanajuato. La creación del portal de transparencia demuestra el compromiso del gobierno estatal con la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, respondiendo así a la creciente demanda ciudadana de una gestión pública más abierta y accesible





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Guanajuato Transparencia Carreteras Concesiones Gobierno

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

FGE identifica restos de 14 víctimas localizadas durante agosto en GuanajuatoLa FGE identificó a 14 víctimas entre restos localizados en fosas durante agosto en Guanajuato; el fiscal informó que se cuenta con líneas de investigación

Leer más »

PAN en Guanajuato elegirá este domingo dirigencias municipales en medio de tensiónEn medio de acusaciones y dos recursos de inconformidad por parte de militantes, los cuales ya fueron presentados ante el órgano intrapartidista.

Leer más »

Autofinancieras, las más señaladas por fraudes en GuanajuatoEn Guanajuato se reporta en promedio una autofinanciera fraudulenta cada mes; autoridades piden verificar en agencias antes de contratar

Leer más »

Secretario de Gobierno defiende fiesta mexicana de la Fiscalía de GuanajuatoSe difundió el video del Fiscal Gerardo Vázquez Alatriste cantando durante la fiesta mexicana el 15 de septiembre en la Fiscalía de Guanajuato

Leer más »

Secretario de Gobierno defiende fiesta mexicana de la Fiscalía de GuanajuatoSe difundió el video del Fiscal Gerardo Vázquez Alatriste cantando durante la fiesta mexicana el 15 de septiembre en la Fiscalía de Guanajuato

Leer más »

Guanajuato y Chiapas denuncian el envenenamiento masivo de 80 animalesEn casos similiares, San Juan Chamula y San José Iturbide pidieron a las autoridades intervenir en los casos

Leer más »