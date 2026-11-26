Guanajuato alcanzó el primer lugar nacional en incremento de empleo formal. La tasa de informalidad bajó al 53.6%. Más de 3 millones de personas tienen trabajo.

Guanajuato consolidó su posición como líder en generación de empleo al reducir la tasa de informalidad laboral en un 0.5 por ciento durante el tercer trimestre del año. Esta mejora estadística se tradujo en la creación de 107 mil 710 nuevos puestos de trabajo formales en un periodo anual, elevando la cifra total de personas ocupadas en la entidad a 2 millones 997 mil 21 trabajadores. Estos datos, obtenidos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, reflejan una tendencia positiva que coloca a la entidad en la cima del desempeño laboral nacional.

Liderazgo Nacional en Crecimiento Laboral

La entidad se posicionó en el primer lugar nacional en términos de incremento anual de personas empleadas, superando a todas las demás regiones del país en este indicador clave de desarrollo económico. Este logro no solo se mide en cantidad, sino también en la calidad del empleo, evidenciada por la incorporación masiva de 63 mil 767 personas a la economía formal, situándose en el quinto lugar nacional en esta categoría específica. El crecimiento anual de la población ocupada fue del 3.7 por ciento, una cifra sólida que demuestra la resiliencia del mercado laboral estatal frente a fluctuaciones externas.

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Impulso a la Participación Económica Femenina

Guanajuato obtuvo el primer lugar nacional en el crecimiento de la tasa de participación económica femenina, marcando un hito histórico en la integración de las mujeres al mercado laboral. Este logro se sustenta en la incorporación de 111 mil 506 mujeres a la población ocupada durante el último año, un movimiento que fortalece la base productiva y social de la entidad. Además, la entidad registró el segundo lugar nacional en el incremento anual de la población económicamente activa, con 118 mil 364 personas adicionales buscando y encontrando oportunidades de trabajo.

Sectores Clave del Desarrollo Empresarial

El sector de servicios se consolidó como el principal motor del crecimiento laboral, añadiendo 161 mil 888 personas ocupadas en comparación con el año anterior, lo que representa un incremento espectacular del 9.7 por ciento. Este dinamismo se complementó con aportaciones significativas de otros rubros esenciales para la economía local, incluyendo el comercio al detal y mayorista, los servicios diversos y sociales, así como los restaurantes y alojamientos. Otros sectores como el gobierno y las operaciones de transportes y comunicaciones también contribuyeron a esta expansión sin precedentes.

Estrategias Gubernamentales y Plataforma Digital

El gobierno del estado atribuye gran parte de este éxito a las estrategias implementadas por la actual administración, logrando incorporar a 93 mil 659 personas en empleos formales durante sus dos años de gestión. Como parte de estos esfuerzos, se han realizado 46 eventos de vinculación laboral diseñados para conectar directamente a la población con ofertas reales. La plataforma digital Conecta ha sido fundamental en este proceso, contando actualmente con 2 mil 497 empresas registradas y ofreciendo 33 mil 531 plazas disponibles.

Proyecciones y Contexto Social

Estos datos estadísticos se enmarcan en un contexto donde la administración local, encabezada por figuras como Víctor Aguirre Armenta, ha priorizado la generación de empleo como pilar fundamental. La reducción de la informalidad, pasando del 54.1 al 53.6 por ciento, indica un cambio estructural en el mercado laboral que beneficiará a millones de familias. Las cifras proyectan un escenario de estabilidad económica continua, siempre que se mantengan las políticas de fomento empresarial y capacitación laboral vigentes en la entidad.