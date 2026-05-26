Guanajuato mantiene Hospital Móvil como reserva estratégica ante posibles crisis sanitarias

El Hospital Estatal Móvil de Guanajuato sigue en reserva como recurso de contingencia, con la Secretaría de Salud citando eficiencia operativa y preparación institucional como razones para su inactividad. La inversión de 23 millones 664 mil pesos se mantiene como respuesta preventiva ante emergencias sanitarias.

La Secretaría de Salud del estado de Guanajuato ha anunciado que el Hospital Estatal Móvil, que fue instalado hace seis años como respuesta a la pandemia de COVID‑19, permanece en reserva como una herramienta estratégica para cualquier contingencia sanitaria futura.

El hospital móvil, cuya adquisición contó con la inversión de 23 millones 664 mil pesos de la administración anterior, ha sido relegado al desuso, sin embargo, la autoridad en carne no describe esto como una inactividad sino como parte de una planificación que busca preservar la disposición institucional ante cualquier eventualidad. El objetivo es mantener la infraestructura disponible, pero sin activar la nómina de varios médicos y enfermeros ni incurrir en el mantenimiento de dispositivos que resultan innecesarios en el contexto actual, donde la demanda hospitalaria y la situación epidemiológica son moderadas.

Según la propia Secretaría, la decisión de mantener el hospital móvil fuera de servicio responde a un análisis de la eficiencia operativa y a la necesidad de utilizarlos de manera responsable en función de los recursos disponibles.

“Tener una capacidad extraordinaria instalada no equivale a operarla con permanencia. La activación de una de estas unidades requiere procesos técnicos, mantenimiento especializado, equipamiento médico, logística de transporte y la contratación de personal, por lo que debe responder a necesidades sanitarias reales”, afirmó el organismo. En consecuencia, el hospital está en un estado de reserva y puede activarse en caso de que la demanda hospitalaria crezca de manera súbita o se produzca una nueva crisis sanitaria.

La comunicación oficial de la Secretaría de Salud también hizo hincapié en que la inversión en el hospital móvil fue una respuesta preventiva a la“emergencia sanitaria sin precedentes” que se vivió durante la primera fase del COVID‑19.

“Esta decisión de inversión corresponde a la responsabilidad inherente de la administración pública ante amenazas que pudieran poner en riesgo la disponibilidad de camas y servicios de atención médica”, declaró el organismo. Con este mecanismo estratégico, el estado mantiene la capacidad de responder rápidamente ante la reaparición de brotes o la necesidad de atender a un elevado número de pacientes de manera simultánea.

Con esta medida, Guanajuato se coloca en la misma posición de otros estados y países que recurrieron a infraestructuras temporales o de respaldo para cubrir picos de demanda hospitalaria. El hospital móvil, aunque inactivo en la actualidad, conserva la calidad y los procedimientos necesarios para reactivarse de manera eficaz cuando las condiciones lo ameriten.

La Secretaría sigue comprometida con la “preparación institucional ante cualquier eventualidad en materia de salud” y continuará monitoreando constantemente la situación epidemiológica y la demanda sanitaria a fin de determinar la conveniencia de activar dicha unidad de manera puntual y controlada. A modo de inciso adicional, la gobernadora de Guanajuato anunció que los partidos del próximo Mundial de 2026 podrán disfrutarse gratuitamente en tres plazas del estado, lo cual se anuncia como una iniciativa que busca acercar a la ciudadanía a eventos deportivos de relevancia internacional





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