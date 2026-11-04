Guanajuato prohíbe celulares en escuelas básicas desde el 3 de noviembre

La nueva normativa de la Secretaría de Educación de Guanajuato busca reducir el acoso escolar y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica.

La Secretaría de Educación de Guanajuato ejecutó una normativa estricta que prohíbe el uso de teléfonos celulares en todos los planteles de educación básica del estado, la cual entró en vigor de manera oficial el 3 de noviembre. Esta disposición regula específicamente la conducta de los menores durante la jornada escolar, separando los lineamientos para la educación media superior y la autonomía de las instituciones de educación superior. El objetivo principal de esta intervención institucional es garantizar entornos de aprendizaje libres de distracciones digitales y reducir incidentes de acoso escolar derivados del uso indebido de dispositivos móviles.

La medida ha generado una reacciones inmediatas y divididas entre la comunidad educativa, particularmente entre los padres de familia de estudiantes de primaria. Si bien muchos respaldan la decisión argumentando beneficios claros para el rendimiento académico y la convivencia social, otros sectores cuestionan la falta de consulta previa con las familias para acordar los criterios de implementación en cada plantel específico.

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Impacto en el desarrollo cognitivo y académico

Ramón Carlín Arriaga, padre de un estudiante de segundo grado en la primaria Revolución, afirmó que esta restricción debió implementarse hace varios años para proteger la atención de los menores. Considera que la sobresaturación de información y el uso constante de pantallas provocan que los niños deseen todo al instante, impidiendo un desarrollo acorde a su edad.

Arriaga destacó que los dispositivos electrónicos resuelven prácticamente cualquier necesidad en segundos, lo que limita las oportunidades para que los menores desarrollen su imaginación y utilicen sus propias capacidades. Argumentó que es necesario que los niños utilicen su cerebro y vean las cosas de forma natural, sin que una pantalla inteligente manipule su pensamiento o creatividad.

Abigail Camacho, madre de una estudiante de cuarto grado en la primaria Margarita Maza de Juárez, apoyó la iniciativa tras observar comportamientos problemáticos relacionados con el uso excesivo de videojuegos y tabletas. Señaló que retirar estos dispositivos provocaba berrinches y reacciones de molestia en otros niños, lo que indica una dependencia preocupante hacia las pantallas que afecta su bienestar emocional.

Prevención del ciberacoso y mejora de la convivencia

La restricción busca eliminar una herramienta utilizada frecuentemente para ejercer acoso dentro de las escuelas, donde los estudiantes graban situaciones entre compañeros para difamarlos o molestarlos posteriormente. Al limitar el acceso a las cámaras y la conectividad, se espera que los estudiantes presten mayor atención a las clases y se eviten conflictos que deterioran la convivencia escolar.

María Hernández, madre de familia, celebró el retorno a las herramientas educativas tradicionales, como el pizarrón, los libros físicos y la consulta de materiales en bibliotecas. Señaló que, anteriormente, existían mayores oportunidades para que los menores conversaran, jugaran y ejercitaran la memoria, fomentando habilidades sociales más sólidas y menos dependientes de la tecnología.

Criterios diferenciados y próximos pasos

La nueva regulación establece tres niveles de aplicación según el tipo de educación: restricciones totales para educación básica, normas de regulación para media superior y autonomía institucional para la educación superior. La Secretaría de Educación de Guanajuato insiste en que los menores necesitan aprender a utilizar la tecnología con límites claros, evitando que se convierta en el centro de sus actividades cotidianas.

A pesar del apoyo generalizado sobre los beneficios académicos, algunos críticos señalan inconsistencias en la aplicación de la norma al personal docente y directivo, cuestionando por qué no se aplican los mismos criterios estrictos a los adultos en las instituciones. Se espera que las autoridades monitoreen la efectividad de la política en los primeros meses posteriores a su entrada en vigor el 3 de noviembre.