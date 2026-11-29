Las autoridades sanitarias de Guanajuato confirman una drástica caída del 79.5% en casos activos de gusano barrenador en perros. La entidad mantiene vigilancia en Pénjamo y Salamanca.

El estado de Guanajuato ha logrado una significativa reducción en la propagación del gusano barrenador entre su población canina, aunque las autoridades sanitarias mantienen una alerta elevada. La entidad registró 18 casos activos en el corte epidemiológico más reciente, lo que sitúa a Guanajuato entre las regiones con menor incidencia en México.

Mecanismo de infestación en fauna urbana

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) explica que la transmisión de esta plaga depende críticamente de la presencia de heridas abiertas en los animales. Las larvas de la mosca que causa la enfermedad necesitan un tejido lesion para incrustarse y desarrollarse dentro del huésped.

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Los factores de riesgo principales incluyen heridas por peleas territoriales y mordeduras derivadas de comportamientos reproductivos, específicamente durante los periodos de hembras en celo. Sin una atención médica inmediata, estas lesiones actúan como puertas de entrada directas para las larvas.

Los perros que carecen de propietarios enfrentan una vulnerabilidad estructural mayor. A diferencia de los animales domésticos con seguimiento veterinario, los perros callejeros rara vez reciben revisiones clínicas o tratamientos oportunos que prevengan la infestación.

Posiciones de actores sanitarios y datos críticos

Las autoridades sanitarias han enfatizado que los perros domésticos constituyen la segunda especie más afectada por esta plaga a nivel nacional. Sin embargo, la situación de los animales en situación de calle representa un motivo de preocupación crítica para el control epidemiológico.

La falta de atención veterinaria oportuna en colonias periféricas y zonas urbanas densamente pobladas permite que las infestaciones avancen silenciosamente. Los agentes de la salud animal advierten que la invisibilidad de estos animales complica la detección temprana de los nódulos subcutáneos característicos de la enfermedad.

La prevención requiere una intervención coordinada que aborde tanto la esterilización de fauna callejera como la educación sobre el cuidado de mascotas. Sin acceso a curación básica de heridas, el ciclo de vida de la mosca y sus larvas se completa con mayor facilidad en estos pobladores caninos desamparados.

Impacto epidemiológico y próximos pasos en Guanajuato

Los datos oficiales muestran una tendencia descendente clara en la entidad. El estado pasó de 88 casos activos el 3 de noviembre a únicamente 18 casos al 26 de noviembre. Este periodo de menos de tres semanas refleja una disminución de 70 casos, equivalente al 79.5 por ciento de reducción.

Con estos números, Guanajuato ocupa el lugar 24 entre los 29 estados que reportan contagios vigentes. El panorama nacional suma 1,733 casos activos distribuidos en todo el territorio mexicano, lo que consolida a Guanajuato como una de las entidades con menor carga de infección.

No obstante, la aparición de cuatro nuevas infecciones en la última semana indica que la transmisión no se ha detenido completamente. La vigilancia sanitaria sigue activa en diferentes municipios para interceptar nuevos focos antes de que se expandan.

Las localidades de Pénjamo y Salamanca se incorporaron recientemente a la lista de áreas con infestaciones activas confirmadas. Estas regiones ahora requieren protocolos específicos de saneamiento y monitoreo veterinario intensivo.

La presencia continua de casos mantiene la alerta en la entidad. Las próximas semanas serán determinantes para evaluar la efectividad de las campañas de control y la respuesta comunitaria ante la amenaza del gusano barrenador.