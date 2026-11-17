Guanajuato reporta solo 35 casos activos de gusano barrenador, una caída del 55.7% desde noviembre, posicionándose fuera del top 20 nacional.

Guanajuato ha registrado una significativa disminución en sus casos activos de gusano barrenador desde la segunda semana de noviembre, alcanzando una cifra de 35 casos hasta hoy. Este descenso representa el nivel más bajo observado en al menos cuatro meses, marcando un cambio notable en la epidemiología de la plaga en la entidad. Actualmente, el estado se encuentra en la vigésima posición nacional, dos lugares por debajo del corte registrado durante la semana anterior. La entidad ocupa la dieciseisava posición en su registro histórico, lo que indica una estabilización progresiva del brote en la región.

Disminución del 55.7 por ciento en casos activos

Los datos oficiales presentados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SENASICA) con fecha del 17 de noviembre confirman una reducción drástica en la incidencia de la plaga. Entre el 6 de noviembre y el 17 de noviembre, Guanajuato experimentó una bajada del 55.7 por ciento en los casos activos, pasando de 79 casos a los 35 casos reportados actualmente. Esta caída abrupta contrasta con la tendencia de crecimiento observada en meses anteriores y refleja una desaceleración en la propagación de la enfermedad.

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Esta reducción significa un promedio de cuatro casos menos por día durante el periodo analizado. La tasa de crecimiento del virus se ha enfriado considerablemente en comparación con el mes de octubre, cuando se registró una media de 6.06 casos nuevos diarios. Desde el 6 de noviembre, la media de nuevos casos ha disminuido hasta rondar los 3.18 casos por día, lo que evidencia una tendencia a la baja sostenida en las cifras de infección.

Comparativa con la tasa de crecimiento nacional

Aunque el estado sigue sumando nuevos registros, el ritmo actual de crecimiento es significativamente menor al registrado durante todo el mes de octubre. En este contexto, Guanajuato cuenta con un acumulado total de 1207 casos de gusano barrenador, una cantidad que solo es 25 casos superior a la registrada hace cinco días. Esta desaceleración permite a la entidad mantenerse en una posición más segura dentro del panorama epidemiológico nacional, lejos de los picos de infección vistos anteriormente.

A nivel macro, los casos acumulados de gusano barrenador en México han alcanzado la cifra de 52573 casos. El país mantiene un ritmo habitual de aparición, con alrededor de 100 nuevos registros diarios a escala nacional. Mientras tanto, el estado de Guanajuato cuenta con 35 casos activos hoy, lo que lo coloca en la vigésima posición a nivel nacional. Este resultado sitúa a la entidad lejos de los líderes del ranking, ya que veinte estados le superan en número de casos activos.

Impacto en municipios y líderes de la curva

La distribución geográfica de la plaga en Guanajuato también ha mostrado una contracción notable. Actualmente, se mantienen únicamente ocho municipios con casos activos de gusano barrenador en todo el territorio estatal. Esta reducción en la cantidad de zonas afectadas facilita la contención y el monitoreo de los brotes restantes por parte de las autoridades sanitarias y agrícolas locales. La concentración de casos en menos áreas permite enfocar los recursos de manera más eficiente.

Dentro de estos ocho municipios, el estado de Guanajuato, específicamente la ciudad de León, se mantiene en primer lugar con 14 casos activos. Esta cifra representa una proporción significativa de los casos restantes en la entidad. La capacidad de reducir los casos en otros siete municipios demuestra la efectividad de las medidas implementadas desde finales de octubre y principios de noviembre, permitiendo que la entidad salga de los primeros puestos del ranking nacional de infección.