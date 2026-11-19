El reporte de Data Cívica revela 41 agresiones en Guanajuato entre enero de 2025 y septiembre de 2026, con Irapuato sumando 21 casos, solo superado por Sinaloa.

La entidad de Guanajuato acumula un total de 41 agresiones documentadas contra comercios durante el periodo comprendido entre enero de 2025 y septiembre de 2026. Esta cifra posiciona al estado en el segundo lugar nacional de violencia empresarial, superado únicamente por la entidad de Sinaloa, que registra 65 ataques en el mismo lapso temporal. Los datos provienen del informe Negocios entre balas, elaborado por la organización sin fines de lucro Data Cívica a través de un riguroso análisis de información periodística.

Metodología de verificación y criterios de registro

La organización aclaró que la simple sospecha no es suficiente para contabilizar un caso en sus estadísticas. Para incorporar un hecho al registro, Data Cívica estableció criterios específicos que permitieran identificar posibles vínculos con el crimen organizado, tales como la identificación de algún grupo criminal relacionado con el ataque. Entre estos vínculos destacan las exigencias de pagos o las imposiciones sobre la operación del establecimiento, así como patrones de violencia estructurados.

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Las declaraciones oficiales se contrastan con otras evidencias disponibles y, cuando existen dudas, una segunda persona revisa el caso minuciosamente. Si la información sigue siendo insuficiente tras este proceso de doble validación, el hecho se excluye del reporte. Otro de los requisitos indispensables es corroborar que la agresión efectivamente ocurrió y contar con el respaldo de al menos dos coberturas periodísticas independientes.

El registro contempla aspectos detallados de cada incidente para asegurar la precisión de los datos. Tampoco se incluyen incendios cuando se desconoce cómo fueron provocados o cuando no existen elementos que permitan relacionarlos con la delincuencia organizada. Esta metodología estricta busca distinguir entre la violencia criminal organizada y otros incidentes delictivos o accidentales.

Distribución por sector y tipología de negocios

En Guanajuato, los establecimientos más afectados fueron los negocios minoristas, con 17 ataques documentados durante el periodo analizado. Les siguieron los comercios del sector servicios, con ocho casos registrados, y los bares y establecimientos de vida nocturna, con seis incidentes. Además, se contabilizaron cuatro agresiones contra negocios relacionados con la construcción y otros cuatro contra restaurantes y establecimientos de alimentos.

Data Cívica también distingue entre las agresiones dirigidas contra un establecimiento físico y aquellas cuyo objetivo fue exclusivamente una persona. Por ejemplo, el asesinato de alguien dentro de su tienda no se contabiliza como un ataque contra el negocio si la información únicamente acredita una agresión personal. En cambio, si el establecimiento fue el blanco del ataque, el caso sí se incorpora, incluso cuando hay personas lesionadas o asesinadas.

Dentro de la categorización de empresas, 18 de los establecimientos atacados en Irapuato fueron clasificados como microempresas y los tres restantes como pequeñas empresas. Estos últimos casos correspondieron a dos fruterías y un autolavado, demostrando que el fenómeno afecta a diferentes escalas de comercio local.

El caso de Irapuato y la extorsión

Irapuato se destacó por la cantidad de agresiones documentadas, ubicándose como el segundo municipio con más casos en la entidad, con un total de 21 agresiones. Este municipio concentró casi la mitad de la violencia registrada en Guanajuato según los datos de Data Cívica. La presencia de extorsión mediante el cobro de cuotas también aparece como un factor asociado, aunque no se contabiliza como una categoría independiente.

Data Cívica precisa que este delito no se cuenta como categoría aislada, sino como un posible mecanismo asociado a las agresiones cuando existen fuentes que documentan las exigencias de pago. La organización distingue entre los casos en los que las amenazas o cobros están acreditados mediante información periodística y aquellos en los que únicamente se especula sobre un posible móvil. En estos últimos, la extorsión no se da por confirmada.

Los resultados de este estudio ofrecen un panorama claro sobre la inseguridad que enfrentan los empresarios en Guanajuato y Sinaloa. La transparencia en los datos permite a las autoridades y la sociedad civil entender la magnitud y el carácter organizado de estos ataques contra el sector comercial.