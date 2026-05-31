Guanajuato reporta 231 casos acumulados de gusano barrenador y 80 activos al cierre de mayo

El estado de Guanajuato cerró mayo con 231 casos acumulados de gusano barrenador, de los cuales 80 permanecen activos. El ganado bovino es la especie más afectada, seguida por perros, con una concentración de contagios en la zona noreste.

El estado de Guanajuato ha reportado un total acumulado de 231 casos de gusano barrenador desde el inicio de la emergencia sanitaria , cerrando el mes de mayo con 10 nuevos registros en comparación con el corte del 27 de mayo.

Los casos activos han disminuido a 80, lo que representa aproximadamente el 34.6% del total acumulado. La distribución de los casos activos por especie se divide en 53 bovinos, 14 caninos, 6 equinos, 2 ovinos y 1 suino. Aunque el ganado bovino sigue siendo el más afectado, los perros son la segunda especie con mayor número de casos, sumando 37 acumulados.

Geográficamente, la zona noreste de Guanajuato concentra la mayor parte de los contagios activos, con municipios como Atarjea (12 activos de 14 acumulados), San Felipe (8 activos de 17 acumulados) y Santa Catarina (5 activos de 8 acumulados). Otros municipios como Acámbaro, Guanajuato capital, San Diego de la Unión, Comonfort, Tierra Blanca, Jerécuaro y San Miguel de Allende reportan entre uno y dos casos activos cada uno. Existen localidades con casos históricos pero sin actividad actual.

A nivel nacional, Guanajuato ocupa la undécima posición en casos activos. Las autoridades continúan con trabajos de contención y tratamiento de focos de infección para reducir la propagación del parásito





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