Data Cívica revela que 41 negocios sufrieron agresiones en Guanajuato. Irapuato lidera con 21 casos, destacando la presión del crimen organizado sobre el sector comercial estatal.

La organización sociedad civil Data Cívica documentó 41 ataques contra establecimientos comerciales en el estado de Guanajuato durante el periodo que abarca desde enero de 2025 hasta septiembre de 2026. Esta cifra posiciona a la entidad federativa en el segundo lugar a nivel nacional en lo que respecta a hostigamientos contra negocios con presuntos indicios de participación del crimen organizado, evidenciando una tendencia de violencia dirigida específicamente hacia la actividad económica local.

Metodología y criterios de clasificación de agresiones

Para incorporar un hecho al registro bajo el análisis Negocios entre balas, Data Cívica estableció criterios específicos que permitieran identificar posibles vínculos con el crimen organizado. La metodología exige la identificación de algún grupo criminal relacionado con el ataque, las exigencias de pagos o las imposiciones sobre la operación del establecimiento, así como patrones de violencia que incluyen ataques de comandos, uso de armas de alto calibre o agresiones directas sin que mediara un robo. La organización aclaró que la sospecha por sí sola no es suficiente para contabilizar un caso.

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El registro también distingue entre las agresiones dirigidas contra un establecimiento y aquellas cuyo objetivo fue exclusivamente una persona. Por ejemplo, el asesinato de alguien dentro de su tienda no se cuenta; en cambio, si el establecimiento fue el blanco del ataque, el caso sí se incorpora. La organización aclaró que la sospecha por sí sola no es suficiente para contabilizar un caso. Tampoco se incluyen incendios cuando se desconoce cómo fueron provocados o cuando no existen elementos que permitan relacionarlos con la delincuencia organizada.

Otro de los requisitos es corroborar que la agresión efectivamente ocurrió y contar con el respaldo de al menos dos coberturas periodísticas. Las declaraciones oficiales se contrastan con otras evidencias y, cuando existen dudas, una segunda persona revisa el caso. Si la información sigue siendo insuficiente, el hecho se excluye. El registro contempla ataques armados, incendios o quemas, explosiones, detonaciones y amenazas, garantizando un estándar de verificación riguroso para cada incidente reportado.

Distribución sectorial de los ataques en el estado

Entre enero de 2025 y septiembre de 2026, la organización Negocios entre balas identificó que los establecimientos más afectados fueron los minoristas, con 17 ataques documentados. Les siguieron los comercios del sector servicios, con ocho casos, y los bares y establecimientos de vida nocturna, con seis. Además, se contabilizaron cuatro agresiones contra negocios relacionados con la construcción y otras cuatro contra restaurantes y establecimientos de alimentos, mostrando un impacto diverso pero concentrado en el comercio informal y de pequeña escala.

La información periodística utilizada para identificar hechos violentos dirigidos contra comercios y en los que existieran elementos que apuntaran a la intervención de grupos criminales, permitió mapear esta vulnerabilidad específica. La concentración en el sector minorista sugiere una presión económica selectiva que busca generar impacto inmediato en la circulación de dinero y la percepción de inseguridad en las zonas de mayor tránsito comercial.

El epicentro de la violencia en Irapuato

A nivel municipal, Irapuato destacó por la cantidad de agresiones documentadas, acumulando 21 casos durante el periodo analizado. Se ubicó como el segundo municipio con más ataques contra negocios en el país, solo detrás de Culiacán, Sinaloa, que registró 48. Esta disparidad resalta la intensidad del conflicto criminal en la región central de Guanajuato en comparación con otras zonas tradicionalmente asociadas a la violencia delictiva.

De estos incidentes, 18 de los establecimientos atacados en Irapuato fueron clasificados como microempresas y los tres restantes como pequeñas empresas. Estos últimos casos correspondieron a dos fruterías y un autolavado. La vulnerabilidad de las microempresas es evidente en estos datos, ya que representan la mayoría de los objetivos, lo que indica que el crimen organizado apunta a negocios con menor capacidad de resiliencia económica y protección logística.

Consecuencias y desafíos para la economía local

La situación actual plantea desafíos significativos para la estabilidad económica de municipios como Irapuato y León. En el caso de León, la expansión urbana suma presión a los servicios básicos como la movilidad, residuos y agua, temas que ya ocupan la agenda ciudadana independientemente de la inseguridad. Familias de Acámbaro y Valle de Santiago acompañan a estudiantes en la premiación de Exprésate con Música, mostrando que la vida social continúa, pero bajo la sombra de la hostilidad contra el comercio formal.

Los datos de Data Cívica sirven como un termómetro crítico para las autoridades estatales y federales. La necesidad de contrastar declaraciones oficiales con evidencias periodísticas robustas subraya la falta de transparencia en los reportes oficiales tradicionales. Sin una acción coordinada que aborde tanto la presión criminal sobre los comercios como la debilidad de las instituciones de seguridad, el riesgo de escalada en la violencia económica persistirá, afectando directamente la prosperidad y la cohesión social de la región.