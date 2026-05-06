Guanajuato suma dos platas y un bronce en tiro deportivo de la Olimpiada Nacional

El equipo de tiro deportivo de Guanajuato logró dos medallas de plata y una de bronce en la Olimpiada Nacional, destacando el desempeño de Athziri Enríquez y Eduardo González en skeet, así como el equipo mixto de Nelly Vieyra Rocha y Ángel Uriel Velázquez Reyes en pistola de aire 10 metros.

Guadalajara, Jalisco. El equipo de tiro deportivo de Guanajuato sigue sumando triunfos para el estado con la obtención de dos medallas de plata y una de bronce en la Olimpiada Nacional .

La tiradora Athziri Enríquez y Eduardo González lograron la medalla de plata en la prueba de tiro deportivo skeet por equipos en la categoría 21-23, en las competencias celebradas en el Club Cinegético Jalisciense. Sin embargo, esto no fue el único logro de Athziri, quien también se llevó la plata en la misma prueba pero de manera individual. La deportista expresó su satisfacción al respecto, aunque admitió que el resultado no fue exactamente el que esperaba.

Me siento contenta y a gusto. Tal vez no era lo que esperaba, pero sin embargo es un gran logro y es algo bueno para mi carrera, declaró.

Además, reconoció la dificultad de la competencia, destacando la importancia de la fortaleza mental. Se requiere mucha fortaleza mental, la que se maneja. Es no caerte cuando fallas, añadió.

Por otro lado, Guanajuato también sumó una medalla de bronce gracias al equipo mixto integrado por Nelly Vieyra Rocha y Ángel Uriel Velázquez Reyes, quienes se quedaron en el tercer lugar en la prueba de pistola de aire 10 metros de la categoría 16-17. Cabe mencionar que esta es la segunda medalla de bronce para ambos tiradores, quienes anteriormente habían obtenido el mismo color en sus pruebas individuales.

El éxito de los deportistas guanajuatenses refleja el talento y la dedicación que caracterizan a los atletas del estado, quienes continúan destacando en el ámbito nacional





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