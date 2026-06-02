Guanajuato suma tres bronces en tenis y gimnasia y se mantiene en el top 7 de la Olimpiada Nacional 2026

La delegación de Guanajuato obtuvo tres medallas de bronce en tenis y gimnasia artística en la Olimpiada Nacional 2026, manteniéndose en el séptimo lugar del medallero con 286 preseas: 75 oros, 106 platas y 105 bronces. La competencia culmina el 6 de junio.

La delegación de Guanajuato continúa sumando logros en la Olimpiada Nacional 2026, que se celebra en diferentes sedes del país. En esta ocasión, los atletas guanajuatenses obtuvieron tres medallas de bronce en las disciplinas de tenis y gimnasia artística , consolidando su posición en el medallero general.

Con estas preseas, la entidad se mantiene en el séptimo lugar del medallero, acumulando un total de 286 medallas: 75 de oro, 106 de plata y 105 de bronce. Este rendimiento refleja el trabajo constante de los deportistas y el apoyo de las instituciones deportivas del estado. En el cierre de la participación del tenis guanajuatense, los representantes lograron subir al podio en dos ocasiones.

La primera medalla de bronce se obtuvo en la modalidad de dobles mixtos de la categoría 15-16 años, donde la dupla estatal demostró gran sincronía y técnica. La segunda presea llegó en la misma categoría, pero en individuales, con una destacada actuación que dejó en alto el nombre de Guanajuato. Estas dos medallas cerraron la participación del tenis estatal en la justa, sumando un total de tres bronces en la disciplina durante la edición 2026.

Por su parte, la gimnasia artística también aportó una medalla de bronce para la causa guanajuatense. En esta disciplina, los atletas demostraron un alto nivel de dificultad y ejecución en sus rutinas, compitiendo contra los mejores gimnastas del país. La presea de bronce se obtuvo en la categoría varonil, específicamente en el evento de suelo, donde el gimnasta logró una puntuación sobresaliente.

Este resultado es fruto de meses de entrenamiento y dedicación, y representa un impulso para los jóvenes deportistas de la entidad. La Olimpiada Nacional 2026, que celebra su trigésima edición, está próxima a concluir. Será el próximo 6 de junio cuando se cierre el telón de esta importante competencia. Por ahora, las entidades que mantienen actividad son Nayarit con el surfing y Tlaxcala con la gimnasia artística varonil y femenil, así como gimnasia de trampolín.

Guanajuato, aunque ya cerró su participación en varias disciplinas, se mantiene expectante ante los resultados finales, que definirán las posiciones definitivas del medallero. El desempeño de Guanajuato en esta Olimpiada Nacional ha sido consistente, ubicándose dentro del top 10 desde el inicio de la competencia. Con 75 oros, 106 platas y 105 bronces, la entidad se posiciona en el lugar 7 de 37 estados participantes.

Este logro es significativo si se considera la fuerte competencia de estados como Jalisco, Nuevo León y el Estado de México, que tradicionalmente dominan el medallero. Para la delegación guanajuatense, cada medalla representa el esfuerzo colectivo de atletas, entrenadores, familias y autoridades que han apostado por el desarrollo del deporte en la región. El futuro del deporte en Guanajuato se vislumbra prometedor, con nuevos talentos que surgen en cada edición de la Olimpiada Nacional.

Las medallas de bronce en tenis y gimnasia artística son solo una muestra del potencial que existe en el estado. Se espera que, con la continuidad de programas de apoyo y la mejora de infraestructuras, Guanajuato pueda escalar posiciones en próximas justas y seguir cosechando éxitos para el orgullo de su gente





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