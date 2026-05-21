Guanajuato supera a la CDMX y Jalisco en casos de percances viales

La entidad acumuló 9 mil 781 personas lesionadas entre enero y el 9 de mayo, un alza de 11.1 por ciento respecto al año pasado. La alta recurrencia de los percances viales en Guanajuato se debe en gran medida a la creciente movilidad de la población y la intensa actividad económica en la región.

La entidad acumuló 9 mil 781 personas lesionadas entre enero y el 9 de mayo, un alza de 11.1 por ciento respecto al año pasado.

Esta cifra equivale a un promedio diario de casi 76 lesionados. Las cifras incluyen personas atendidas en instituciones de salud tras sufrir percances como conductores o pasajeros de automóviles, camionetas, motocicletas, autobuses y otros vehículos motorizados. En el apartado no se consideran peatones o ciclistas atropellados. Durante los primeros 129 días del año, lo que refleja la alta recurrencia de los percances viales en la entidad.

Por encima de estados que históricamente encabezaban esta estadística nacional, como la CDMX y Jalisco. A nivel nacional, el sistema epidemiológico acumula 83 mil 170 personas heridas en este tipo de percances, por lo que Guanajuato supera en más del 41 por ciento la incidencia registrada en Jalisco y en más del 43 por ciento los casos reportados por la CDMX.

A nivel nacional, el sistema epidemiológico acumula 83 mil 170 personas heridas en este tipo de percances, por lo que Guanajuato concentra por sí solo el 11.7 por ciento de todos los casos reportados en el país. El cambio resulta todavía más significativo al comparar los datos con el año pasado.

En el mismo corte de mayo de 2025, la CDMX ocupaba el primer lugar nacional con 10 mil 100 personas lesionadas, mientras que, el crecimiento de ciudades como León, Celaya, Irapuato y Salamanca, así como la intensa movilidad industrial y logística del corredor automotriz, han incrementado la circulación diaria de vehículos y, con ello, el riesgo de percances viales. Tras 24 horas, Guanajuato reingresa a top 10 de casos activos de Gusano Barrenador.

Además, se registraron dos accidentes viales en la entidad, uno en la carretera Acámbaro-Parácuaro y otro en la carretera Guanajuato-Irapuato, que dejaron una mujer sin vida y dos personas lesionadas, respectivamente. Los accidentes ocurrieron con apenas unas horas de diferencia y en regiones distintas del estado, pero reflejan una problemática que se ha vuelto cada vez más recurrente en la entidad.

La alta recurrencia de los percances viales en Guanajuato se debe en gran medida a la creciente movilidad de la población y la intensa actividad económica en la región. Por lo tanto, es fundamental que las autoridades locales tomen medidas para prevenir y reducir la incidencia de accidentes viales en la entidad





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