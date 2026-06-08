Guardián de mi vida: una nueva versión de Amores verdaderos para una nueva generación

Una historia impactante de romance, pasión y secretos familiares protagonizada por estrellas de las telenovelas mexicanas. Sigue a una empresaria y su guardaespaldas, así como a su hija y un joven custodio, cuyas vidas se entrelazan cuando enemigos ambiciosos intentan separarlos. Esta producción de Juan Osorio reinventa el clásico melodrama con una narrativa fresca y personajes complejos.

Un relato cautivador que combina romance, pasión y secretos familiares, esta producción de Juan Osorio reinventa el exitoso melodrama Amores verdaderos para una nueva generación.

La trama sigue a una empresaria exitosa y su guardaespaldas, quienes descubren que nadie puede protegerlos del amor, mientras que su hija y un joven custodio transforman la rebeldía en pasión. Sin embargo, enemigos ambiciosos intentarán torcer los destinos que el corazón ya ha elegido. La narrativa es fresca, los personajes son complejos y la producción cuenta con altos valores.

El tema musical principal, Quiero enamorarme, es interpretado por Vanesa Martín y fue compuesto por J. Eduardo Murguía y Mauricio L. Arriaga. La telenovela puede verse en la plataforma de ViX desde el 19 de mayo, en el canal Las Estrellas y en Univisión en horarios determinados.

Su estreno en Univisión alcanzó 1.7 millones de televidentes totales y retuvo el 85% de su audiencia, incluyendo el 73% entre adultos de 18 a 49 años y el 66% entre adultos de 18 a 34 años en el horario de las 21:00 a las 22:00 horas. El reparto incluye a Paulina Goto como Bárbara y Kimberly Dos Ramos como Grecia Diamanto, entre otros destacados actores de la industria del entretenimiento





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