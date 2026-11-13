Guardia Nacional detiene asalto a tráiler en autopista Puebla-Orizaba

La Guardia Nacional auxilió a un conductor perseguido en la autopista 150-D. Los delincuentes huyeron al ver las patrullas federales cerca del km 281.

Agentes de la Guardia Nacional brindaron asistencia inmediata a un operador de transporte de carga pesada en la autopista 150-D, ruta Puebla-Orizaba, tras un intento de asalto violento. El incidente, ocurrido la tarde del jueves, involucró a un tráiler Kenworth que circulaba cerca del kilómetro 262 en dirección a Córdoba, donde un vehículo Nissan Versa rojo interceptó a la unidad federal.

Detalles del Ataque en la Ruta 150-D

El conductor de la pesada unidad, que operaba un tractocamión blanco con placas 57-BH-5D del servicio público federal, identificó en un primer momento la persecución por parte de ocupantes del automóvil rojo. Al llegar a la sección carretera comprendida entre Ciudad Mendoza y Orizaba, uno de los sujetos descendió del vehículo y apuntó con un láser y una pistola al operador, exigiendo que se detuviera sobre el acotamiento de la carretera.

Also read Destaca Fuertes Lara reforestación de Cardosanto, en el Parque Nacional Pico de Orizaba

Ante la amenaza directa y la exigencia de detener el vehículo, el operador decidió no ceder y realizó maniobras evasivas prolongadas para evitar ser capturado o forzado a detenerse. Durante este periodo de tensión, el conductor logró comunicarse mediante su teléfono celular para solicitar auxilio a las autoridades competentes, iniciando una secuencia de eventos que llevaría al despliegue de unidades federales en la zona.

Persecución de Cuatro Kilómetros

Para eludir a los delincuentes, el conductor del tráiler Kenworth mantuvo su marcha y realizó trayectorias elusivas durante aproximadamente cuatro kilómetros a lo largo de la autopista. Esta distancia fue suficiente para ganar tiempo y permitir que los elementos de seguridad localizaran su posición exacta mediante los datos proporcionados durante la llamada de emergencia.

La resistencia del conductor impidió que los sujetos lograran su objetivo inicial de detener el camión en el punto de ataque. El vehículo perseguidor, un Nissan Versa, intentó mantenerse cerca pero no pudo sobrepasar las maniobras defensivas del operador, quien mantuvo el control de la unidad pesada a pesar del peligro inminente.

Intervención de la Guardia Nacional

Los oficiales de la Guardia Nacional, tras recibir la alerta, se desplazaron rápidamente hacia el lugar de la persecución. Lograron dar alcance a la situación a la altura del kilómetro 281, punto donde la presencia de las patrullas federales fue detectada por los ocupantes del automóvil rojo.

Al percatarse de la llegada de las unidades de seguridad estatal, los delincuentes cambiaron de trayectoria para evitar el enfrentamiento directo. Esta huida permitió que los agentes pudieran asegurar la escena sin registro de violencia física contra el conductor, quien ya había sido separado de la persecución activa.

Consecuencias y Estado del Cargamento

Los elementos de la Guardia Nacional brindaron resguardo inmediato al conductor, escoltándolo hasta la caseta de cobro de Cuitláhuac. Una vez allí, el operador recibió atención médica debido a una crisis nerviosa provocada por el estrés extremo del incidente de cuatro kilómetros.

Posteriormente, la Guardia Nacional procedió a revisar el tractocamión Kenworth que transportaba un contenedor tipo caja seca. La mercancía contenida estaba destinada a una empresa ubicada en el puerto de Veracruz. La inspección técnica no registró impactos de proyectil de arma de fuego en el vehículo, confirmando que la integridad física de la unidad y su carga se mantuvo a salvo durante todo el evento.