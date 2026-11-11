Guardia Nacional detiene caravana de migrantes en Ciudad Hidalgo

Autoridades mexicanas interceptan a un grupo de centroamericanos en Chiapas. La Guardia Nacional y Migración impiden el avance hacia la frontera con Estados Unidos.

La Guardia Nacional, junto con agentes de Migración y la policía estatal de Chiapas, interceptaron este martes a un grupo de migrantes centroamericanos en la localidad de Ciudad Hidalgo. Las fuerzas del orden establecieron controles en la carretera para bloquear el avance de una caravana que buscaba transitar hacia la frontera norte tras cruzar el río Suchiate desde Guatemala.

Intercepción policial en la frontera sur

Las imágenes captadas por la prensa local muestran cómo los agentes atravesaron vehículos patrullas en la vía pública para frenar el paso de los viajeros. Ante la presencia de las autoridades, los migrantes intentaron huir corriendo, pero fueron acorralados rápidamente por el personal encargado de la seguridad. Este operativo tuvo como resultado la captura de aproximadamente 40 personas, según confirmaron los reportes emitidos desde Tapachula, la primera ciudad significativa después del límite internacional.

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Contexto electoral y flujo migratorio

Esta intervención ocurre apenas días después de que otra caravana, compuesta por cerca de 1,000 migrantes, lograra cruzar la frontera sin resistencia alguna el domingo pasado. Aquel grupo se instaló en Tapachula para descansar antes de intentar retomar su ruta hacia Estados Unidos, a pesar de que el paso fronterizo permanece prácticamente cerrado. La euforia entre algunos viajeros surge tras el fracaso electoral del presidente Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato celebradas el 3 de noviembre, donde los demócratas obtuvieron victorias significativas.

Declaraciones de los migrantes detenidos

César Sandoval, un nicaragüense de 47 años que llegó el domingo, declaró que su destino final es Estados Unidos. Sandoval espera tener nuevamente una oportunidad para ingresar al país vecino tras la pérdida de la mayoría republicana en el Congreso y en gobernaciones clave de estados fronterizos como Texas. Él argumenta que la política de cero admisiones y la persecución de indocumentados le costó el respaldo latino, recordando que muchos votantes son hijos de hispanos que apoyaron su candidatura senatorial y congresista.

Composición del colectivo migrante

El grupo interceptado estaba formado por unos 1,500 centroamericanos que avanzaban portando banderas de Honduras, El Salvador y Guatemala, así como pancartas con mensajes de aliento. Familias con bebés y hasta perros integraban esta multitud que marchaba escoltada por patrullas a lo largo de una carretera que bordea la costa del Pacífico. Cristian Pablo, de 38 años, quien portaba su bandera nacional, expresó su fe en que Dios estaría con ellos durante la travesía, afirmando que Estados Unidos ofrece mejores oportunidades que Guatemala.

Historial de caravanas recientes

Se trata de la tercera caravana de decenas de migrantes que busca un futuro en Estados Unidos desde septiembre. Las dos anteriores fueron disueltas incluso antes de salir del estado fronterizo de Chiapas, gracias a los permisos de estancia temporal otorgados por la autoridad migratoria. Estas manifestaciones migratorias han sido una constante durante el primer gobierno de Trump y continúan siendo relevantes durante la presidencia del demócrata Joe Biden, marcando un ciclo recurrente en la dinámica bilateral.