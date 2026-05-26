Guardia Nacional tendrá facultades para inspeccionar vehículos y sancionar infracciones en carreteras

El decreto actualiza el marco legal con el objetivo de preservar la seguridad de los automovilistas en las carreteras y fortalecer la colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para prevenir accidentes carreteros.

El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

Desde el 26 de mayo de 2026, los elementos de la Guardia Nacional podrán inspeccionar vehículos, dirigir el tránsito, verificar sistemas de frenado, emitir dictámenes técnicos y elaborar actas-convenio en hechos de tránsito. También podrán sansionar a los usuarios de vías federales que infrinjan el reglamento sobre el tránsito en las carreteras federales del país.

Además, apoyarán al personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para verificar los conductores de vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y transporte privado





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