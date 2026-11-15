Guardia Revolucionaria Iraní Asegura Hundimiento de Petrolero por Minas en Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que dos petroleros chocaron contra minas en el estrecho de Ormuz. Uno se hundió con dos millones de barriles.

La Guardia Revolucionaria de Irán comunicó el domingo que dos buques petroleros sufrieron explosiones tras chocar contra minas navales en el estrecho de Ormuz. Este incidente resultó en el hundimiento de uno de los barcos en aguas del sur del golfo Pérsico. La embarcación afectada era un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de crudo.

Detalles del Incendio y Violación de Rutas

El comando naval iraní afirmó en un comunicado recogido por la agencia Tasnim que los buques navegaban por una ruta meridional no autorizada. Según la Armada, las naves apagaron sus sistemas de identificación y posicionamiento para atravesar el estrecho de manera ilegal. El comunicado indicó que estas maniobras se realizaron con el apoyo de las fuerzas estadounidenses.

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Tras colisionar contra las minas, los barcos sufrieron explosiones de gran magnitud que provocaron su incendio. La Guardia Revolucionaria advirtió a los pescadores locales sobre el peligro de chocar contra los restos del superpetrolero hundido. Las fuerzas iraníes no identificaron la bandera de los petroleros afectados ni informaron sobre posibles víctimas o la situación de sus tripulaciones.

Advertencias sobre Tránsito No Autorizado

La Armada iraní dejó claro que los buques que utilicen rutas no autorizadas correrán la misma suerte. Desde el inicio del conflicto bélico el 28 de febrero, Irán ha mantenido restringido el tránsito por el estrecho de Ormuz. Teherán ha amenazado con atacar a los buques que decidan utilizar rutas alternativas no autorizadas.

Mientras tanto, Estados Unidos ha impuesto un cerco naval sobre los puertos iraníes. Esta escalada de tensiones ha creado un entorno de alto riesgo para la navegación comercial en la región estratégica. Las advertencias de la Guardia Revolucionaria buscan disuadir a las navieres de utilizar caminos no permitidos por las autoridades iraníes.

Alto Número de Incidentes Marítimos Registrados

Los datos de la Organización Marítima Internacional señalan una escalada significativa en la hostilidad naval. Desde el inicio del conflicto hasta el 11 de noviembre, se habían confirmado 134 incidentes marítimos. Estos hechos ocurrieron en el estrecho de Ormuz y otras aguas de Oriente Medio, marcando un punto crítico en la seguridad del transporte de hidrocarburos.

La Marina británica para Operaciones Marítimas Comerciales reportó una cifra mensual récord en octubre. Según el UKMTO, se registraron al menos 30 incidentes con buques en Ormuz durante ese mes. Esta cifra representa la cantidad más alta registrada desde el estallido de la guerra en la región.

Ataques Recientes y Confirman Riesgo Inminente

Poco antes de las explosiones dominicales, las autoridades británicas informaron de un ataque contra un petrolero cerca de Khasab, en Omán. No se identificó a los responsables de este incidente ni se precisó si guarda relación con los ataques anunciados por Irán. Este evento adicional confirma la volatilidad del área de operaciones.

Las autoridades marítimas indias informaron sobre un ataque a un petrolero mientras transitaba por el golfo Pérsico en dirección este. El barco ingresaba al estrecho de Ormuz cuando ocurrió el suceso. Estos eventos consecutivos subrayan la gravedad de la situación logística y de seguridad en las aguas internacionales clave.