Guatemala desmantela mayor narcolaboratorio fronterizo con México e incauta arsenal militar

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron un extenso narcolaboratorio en la frontera con México, incautando un arsenal considerable y deteniendo a ocho personas. En operativos simultáneos en Petén y Puerto Quetzal se decomisaron armas y un cargamento de cocaína valuado en 2,6 millones de dólares. Además, se reportó el primer caso de tosferina del año en Yucatán.

Guatemala desmanteló el mayor narcolaboratorio en la frontera con México, incautando un arsenal que incluye fusiles de uso militar. En otro operativo, en el departamento de Petén , las fuerzas castrenses decomisaron armas y en Puerto Quetzal interceptaron un cargamento de cocaína .

Las autoridades detuvieron a ocho personas y confiscaron 14 fusiles de asalto de uso militar, tres pistolas de calibre 9 milímetros y 1.306 cartuchos útiles. Según declaraciones de un funcionario, el laboratorio realizaba el ciclo completo de producción de cocaína.

El Ejército de Guatemala, en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, localizó el presunto narcolaboratorio en Zanjón San Lorenzo, Ayutla, donde también incautó 12 fusiles de asalto adicionales, dos pistolas, tolvas, municiones, dos silenciadores y un vehículo. En el operativo en Petén se hallaron aproximadamente 16.000 matas de almácigo de... Costa Rica. El alijo de droga incautado en Puerto Quetzal fue valuado en 20.249.100 quetzales, equivalentes a unos 2,6 millones de dólares.

Por otro lado, se reportó el primer caso de tosferina en Yucatán en lo que va del año, correspondiente a un paciente masculino





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guatemala Narcolaboratorio Frontera México Arsenal Cocaína Petén Puerto Quetzal To Sferina Yucatán

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Blazer ocupó el sexto lugar en producción entre las unidades de General Motors MéxicoEl año pasado la fabricación de los diferentes modelos de General Motors en el país fue de 857 mil 431 unidades

Read more »

La Corte de Justicia de México refuerza los derechos de las personas LGBTIQ+La Corte de Justicia de México invalida la exclusión del delito contra familias con personas LGBTIQ+

Read more »

Necesidad de modernizar la infraestructura portuaria de México para hacer frente a las necesidades actualesEl nuevo presidente de la AMANAC, Roberto Meillón, destacó la necesidad de modernizar la infraestructura portuaria de México para hacer frente a las necesidades actuales. Señaló que un reto coyuntural es el conflicto en Irán, que ha incrementado el tiempo y los costos de los barcos en un 50 por ciento. También se refirió a la importancia de la gobernanza, la inclusión, la modernización y el fortalecimiento económico en su gestión como presidente de la AMANAC.

Read more »

Inaugura Gobierno de México Glorieta de las Mujeres Libres, de Baja California SurInfraestructura mexicana.

Read more »