Guerlain revela su archivo exclusivo La Réserve des Miels con más de 300 muestras de miel para inspirar la cosmética de lujo y el cuidado de la piel.

En las profundidades de la sede histórica de Guerlain en la rue de Rivoli de París, se conserva un tesoro natural extraordinario. La Réserve des Miels alberga más de 300 muestras de miel que representan casi dos siglos de historia y dedicación científica por parte de la casa de perfumería francesa.

Esta colección singular reúne especímenes procedentes de 150 localizaciones distintas y producidas por nueve subespecies diferentes de abejas. El archivo no solo preserva la diversidad botánica, sino que también documenta la fascinación perpetua de la Maison por los productos de la colmena como ingredientes cosméticos de alta gama.

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Herencia Histórica y Orígenes Siglo XIX

La relación de Guerlain con el polinizador se remonta al siglo XIX, consolidando su identidad de marca a través de la historia. En 1853, Pierre-François-Pascal Guerlain creó Eau de Cologne Impériale para la emperatriz Eugenia, un frasco ornamentado con abejas doradas que se convirtió en un símbolo emblemático de la perfumería francesa.

No obstante, el interés por las propiedades de la miel comenzó antes, específicamente en 1839. El fundador utilizó estos ingredientes para formular Esprit de miel antiscorbutique, una preparación destinada al cuidado de la boca y las encías. Aquella experiencia temprana anticipó una conexión duradera entre la naturaleza y la investigación científica que ha guiado a la firma.

Innovación Científica y Colaboraciones Académicas

Para analizar la composición molecular de estas muestras, Guerlain colabora estrechamente con el equipo del profesor Leandros Skaltsounis. Este especialista utiliza tecnologías avanzadas como la espectrometría de masas y la resonancia magnética nuclear para examinar cada variedad con un rigor analítico excepcional.

Entre las variedades destacadas se encuentra la miel de abeja negra de Ouessant. Guerlain reconoce su extraordinaria riqueza molecular, que incluye aminoácidos, vitaminas, oligoelementos y polifenoles. Estos componentes despiertan un especial interés por sus propiedades antioxidantes y su potencial aplicado al cuidado antiedad en la cosmética moderna.

Impacto en Cosmética y Futuro del Proyecto

Esta herencia histórica encuentra una de sus expresiones más reconocibles actualmente en la línea Abeille Royale. Esta colección de tratamiento facial se inspira directamente en los recursos de la colmena, prestando especial atención a las propiedades reparadoras de la miel para el cuidado de la piel humana.

El proyecto está en constante expansión, ya que más de 50 variedades adicionales se encuentran actualmente bajo análisis. Esta investigación continua permite a la Maison profundizar en las particularidades de cada miel, reconociendo aquellas cuya composición despierta un interés especial para el desarrollo de nuevos tratamientos cosméticos de lujo.