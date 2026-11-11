Guerra entre estudiantes culmina en agresión grupal en Guadalupe

Una pelea entre alumnos del CECATI 92 y la Preparatoria 22 de la UANL desencadena una agresión de pandilla en la colonia Linda Vista de Guadalupe. El incidente, documentado en video, termina con un intento de fuga y una patrulla que dispersa al grupo.

La colonia Linda Vista del municipio de Guadalupe quedó testigo de una agresión de pandilla entre estudiantes del CECATI 92 y la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León el lunes 15 de marzo. El hecho, registrado en video, mostró a un menor armado con cuchillo enfrentándose a un grupo de jóvenes que lo rodearon y golpearon sin cesar.

Sitio del conflicto en la plaza pública

Al mediodía del lunes, la presunta víctima llegó a una plaza pública de Linda Vista donde se encontraban estudiantes de la preparatoria. Viste una playera blanca y una chamarra negra, y según los espectadores, llevaba un cuchillo a la altura de la cintura. No logró sacar el arma antes de que el grupo lo atacara.

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El video revela a veinte jóvenes, la mayoría en vestimenta de la Preparatoria 22, que rodean al menor. Uno de ellos, con camisa de la institución, planea la grabación y participa en los insultos y amenazas que siguen al inicio de la escena.

Detalles de la agresión grupal

La víctima intenta huir, pero es empujada y golpeada por los estudiantes, especialmente sobre la cabeza. Se observa que el grupo ofrece varios golpes y patadas mientras el menor permanece en el suelo inmóvil. La ausencia de respuesta ante los ataques aumenta la violencia.

Durante la confrontación, la patrulla de Seguridad Pública de Guadalupe se aproxima, lo que provoca la dispersión del grupo. Los oficiales y elementos de Proximidad y Prevención Social llegan el martes en busca de los responsables sin éxito.

Reacción institucional y posible castigo legal

El caso, ya expuesto en medios de comunicación, generó una respuesta inmediata de autoridades locales. La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe interviene y coordina la búsqueda de los agresores.

El Código Penal de Nuevo León contempla un aumento en las penas para delitos cometidos bajo la modalidad de pandilla. Según el artículo 177, una agresión de este tipo puede acarrear entre tres y cuatro años de prisión.

Apendiendo en la comunidad educativa

Padres de familia de ambas instituciones han reportado antecedentes de peleas entre los estudiantes. Este incidente recuerda la necesidad de reforzar la convivencia escolar y los controles de seguridad en las zonas públicas.

La Universidad Autónoma de Nuevo León y el CECATI 92 atrapan la atención de la comunidad educativa, obligando a reconsiderar las políticas de portamonedas y la presencia policial durante eventos estudiantiles.