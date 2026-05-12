Guerra entre la policía y presuntos ladrones en Sinaloa, y noticias sobre persecución y incendio en Culiacán y Los Mochis

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Persecución armada cerca del aeropuerto de Culiacán deja un detenido y un presunto delincuente abatido; lesionan a una persona privada de la libertad La mañanera de Sheinbaum, 12 de mayo, minuto a minuto Secretaría de Seguridad Pública del Estado a una persona del sexo masculino, al cual lesionaron con disparos y lo abandonaron dentro de un vehículo al verse perseguidos por elementos de la policía, el cual falleció poco después.

Vinculan por homicidio a presuntos asaltantes de presidente de Cruz Roja Celaya; murió tras sufrir infarto, por lo que se inició una persecución con intercambio de disparos, por lo que los ocupantes de la unidad entraron un lote bandido y antes de bajarse lesionaron con disparos a la persona que llevaban Agentes iniciaron una persecución a pie, logrando detener a uno de ellos y desarmarlo, en tanto otro de sus acompañantes se colocó de rodillas y disparó contra los policías, los cuales lograron abatirlo en esa zona.

Sobre el tercer delincuente este logró huir entre las calles, pese al operativo de búsqueda que se desplegó con el apoyo de la p Abordaman incendio en plaza comercial Fiesta Las Palmas en Los Mochis, Sinaloa; 12 personas siguen hospitalizada





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