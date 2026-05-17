Guerrillero sandinista arrestado en Nicaragua acusado de corrupción

Un exfuncionario del régimen de Daniel Ortega ha sido arrestado en Nicaragua por acusaciones de corrupción y lavado de dinero, tras ser separado del cargo en enero.

Un histórico tesorero de la exguerrilla sandinista y aliado del presidente Daniel Ortega fue arrestado en Nicaragua acusado de corrupción y lavado de dinero, informaron este sábado medios nicaragüenses en el exilio.

Como tesorero del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), Francisco "Chico" López era considerado el principal operador de los negocios privados de Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidenta del país. Había sido separado del cargo en enero. Daniel Ortega libera por unas horas al obispo nicaragüense Rolando Álvarez y lo vuelve a encerrar tras negarse al exilio: reporte





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