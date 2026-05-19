Águilas Negras Femeninas vuelven a ser campeonas de Liga MX y buscan título de CONCACAF

Las Águilas Negras Femeninas, después de tres años de resiliencia con el entrenador Ángel Villacampa, volvieron a ser campeonas de Liga MX. Ahora tienen otro reto en cuestión de días: el título de CONCACAF. Es un equipo que, desde hace décadas, cimentó una identidad de máxima exigencia que le demanda trofeos cada semestre.

Después de tres años de resiliencia con el entrenador Ángel Villacampa, las Águilas volvieron a ser campeonas de Liga MX. Tienen otro reto en cuestión de días: el título de CONCACAF.

Es un equipo que, desde hace décadas, cimentó una identidad de máxima exigencia que le demanda trofeos cada semestre. Rayadas . Fue un desahogo para la directiva, cuerpo técnico y jugadoras, pero al mismo tiempo, una dosis de motivación para buscar el primer título internacional del equipo, en la CONCACAF W Champions Cup que se celebrará del 2028. Nos sentimos muy consolidadas.

Empezar un nuevo torneo sabiendo que somos campeonas es algo que nos da muchísimo seguridad y nos hace retarnos más porque estaremos representando a toda una liga. Lo haremos con mucha dignidad y trabaj





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