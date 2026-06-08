Guillermo Almada asume el cargo de director técnico del América

El América ha anunciado la llegada de Guillermo Almada como director técnico del primer equipo, en un movimiento que marca el inicio de una nueva etapa en el club. Almada llega con una misión clara: sostener la exigencia de un equipo acostumbrado a pelear campeonatos y competir bajo máxima presión.

El América ya tiene nuevo jefe en el banquillo. Las Águilas hicieron oficial la llegada de Guillermo Almada como director técnico del primer equipo, en un movimiento que marca el inicio de una nueva etapa en Coapa después de la salida de André Jardine, uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente del club.

El estratega uruguayo tomará el mando del conjunto azulcrema rumbo al Apertura 2026, con una misión clara: sostener la exigencia de un equipo acostumbrado a pelear campeonatos, competir bajo máxima presión y responder a una afición que no suele aceptar procesos largos sin resultados inmediatos. Almada llega al América tras su experiencia en el futbol español, donde dirigió al Real Valladolid y al Real Oviedo.

Sin embargo, su mayor carta de presentación para el mercado mexicano está en lo que construyó durante su paso por la Liga MX, especialmente con Pachuca, club con el que conquistó el Apertura 2022 y la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. Su estilo suele estar asociado con equipos intensos, verticales, de presión alta y con fuerte apuesta por futbolistas jóvenes.

Esa identidad será una de las claves en su aterrizaje al Nido, donde encontrará un plantel armado para competir de inmediato y una estructura deportiva que buscará mantener al América como protagonista nacional e internacional. El reto no será menor. Almada no sólo deberá sustituir a Jardine, sino hacerse cargo de un vestidor acostumbrado al éxito reciente.

La vara queda alta para el uruguayo, quien llega a uno de los banquillos de mayor exposición en el continente y con el desafío de convertir su idea futbolística en resultados desde las primeras jornadas. Para la directiva azulcrema, la elección de Almada representa una apuesta por un técnico que ya conoce el entorno mexicano, entiende la presión de la Liga MX y ha demostrado capacidad para construir equipos competitivos.

Ahora, el desafío será trasladar esa fórmula a un club donde ganar no es aspiración, sino obligación. Con su llegada, América abre oficialmente un nuevo capítulo. La era Jardine quedó atrás y el americanismo mira hacia Almada como el encargado de sostener la grandeza deportiva de las Águilas en el Apertura 2026





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Guillermo Almada América Director Técnico Liga MX Apertura 2026

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