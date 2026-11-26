El técnico del América asegura que los delanteros anotarán pronto. El equipo empató 0-0 con Monterrey en el Gigante de Acero, a pesar de jugar con un hombre menos tras la expulsión de Ricardo Chávez.

El estratega del Club América, Guillermo Almada, mostró absoluta seguridad en la capacidad goleadora de su equipo tras el empate sin anotaciones ante Monterrey. El encuentro, disputado en el estadio Gigante de Acero, finalizó con un marcador de 0-0. Esta resultada llegó a pesar de que el equipo charrúa mantuvo el control del juego durante la mayor parte del partido, incluso tras ver a su jugador Ricardo Chávez ser expulsado.

Defensa de la eficacia ofensiva

Tras el pitido final, el técnico argentino fue interrogado por la prensa sobre la falta de precisión en el área rival. Almada rechazó cualquier señal de alarma sobre el rendimiento ofensivo. Él afirmó que no cabe ninguna duda sobre la capacidad de sus delanteros para marcar en los momentos cruciales. El estratega recordó que el América fue el equipo que más goles marcó en el torneo hasta ese momento. Él detalló que sus atacantes se repartieron esa producción a lo largo de la temporada.

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El coach charrúa enfatizó que lo importante no era la ausencia inmediata de goles, sino la generación de oportunidades claras. Almada explicó que su equipo mostró valentía y tomó la iniciativa para buscar el gol. Él indicó que dominaron el juego tanto por las bandas como por el centro del campo. La falta de resultado no ocultó el dominio táctico demostrado durante los noventa minutos de acción.

La noche destacada del portero rival

Una razón fundamental para el empate fue la actuación excepcional del guardameta de Monterrey. Almada reconoció públicamente lo realizado por el jugador que custodió el arco local. Él destacó que el portero rival tuvo una noche de gran nivel defensivo. Esta desempeño fue clave para evitar que el América ampliara la ventaja en el marcador.

El estratega admitió que la precisión en la definición de sus atacantes no fue la ideal. Sin embargo, atribuyó el resultado a la combinación de esa imprecisión y la noche brillante del arquero contrario. Almada afirmó que esta noche del portero rival les impidió llevarse los tres puntos del partido. Él no cuestionó el rendimiento defensivo del equipo contrario.

Convicción en la categoría del plantel

A pesar de las dificultades para concretar los goles, Guillermo Almada se mostró completamente convencido de la calidad de su plantilla. Él reiteró su fe en la categoría de los delanteros que actualmente integran el equipo. El técnico afirmó que los goles llegarán si el equipo mantiene la línea de juego actual. Él espera que la racha de anotaciones continúe en los próximos compromisos.

La confianza del técnico en el grupo es absoluta. Almada aseguró que probablemente, si siguen con esta generación de jugadores, los goles vendrán en breve. La prioridad ahora es mantener la moral alta y la seguridad en el sistema de juego. El equipo mostró madurez ante un partido difícil.

Próximos pasos en el torneo

Este empate no altera la confianza del cuerpo técnico en el proyecto deportivo. La gestión del partido fue positiva considerando la inferioridad numérica provocada por la expulsión temprana. El equipo tuvo que adaptarse rápidamente a la situación de tener un hombre menos. La capacidad de reacción fue evidente en la segunda etapa del choque.

El América busca volver a la victoria en las siguientes fechas. El enfoque se mantiene en la recuperación de la confianza en el área ofensiva. Guillermo Almada espera que la efectividad regrese a los delanteros pronto. El equipo está consolidado y listo para enfrentar los retos futuros.

La jornada dejó clara la solidez del planteamiento táctico. Los problemas de definición son normales en el fútbol profesional. La clave es no perder la estructura. El próximo partido será la oportunidad para revertir esta racha de empatar sin goles.

El club espera una reacción inmediata de sus figuras ofensivas. La confianza del entrenador es el motor principal para superar esta etapa. El equipo mantiene sus objetivos claros en la competencia. La temporada está en curso y hay mucha liga por jugar.