Guillermo Almada se convierte en el nuevo entrenador del Club América

El Club América dio la bienvenida a Guillermo Almada como su nuevo entrenador después de la partida de André Jardine. El estratega uruguayo cuenta con una amplia experiencia en el futbol mexicano y ha logrado salir campeón en varias ocasiones.

El Club América dio la bienvenida a Guillermo Almada como su nuevo entrenador después de la partida de André Jardine . El equipo azulcrema agradece al brasileño por los tres años al frente del equipo y reconoce su dedicación y compromiso.

Ahora, el equipo azulcrema ha emprendido la búsqueda para encontrar al reemplazo de Jardine. En ese sentido, Gibrán Araige, reportero de TUDN, informó que la directiva americanista ya entabló pláticas con Guillermo Almada, ex entrenador de Pachuca, Real Valladolid y Real Oviedo, para que se convierta en el nuevo entrenador de las Águilas. El estratega uruguayo cuenta con una amplia experiencia en el futbol mexicano y ha logrado salir campeón en varias ocasiones.

Almada ya tiene un acuerdo verbal con la directiva azulcrema y será cuestión de estampar su firma en el contrato para que se convierta en el nuevo técnico de las Águilas. Se acabó la era de André Jardine y comienza un nuevo camino de la mano de Guillermo Almada en el Nido de Coapa. El equipo azulcrema ha tenido varios logros importantes bajo la dirección de Jardine, incluyendo una Liga MX y la CONCACAF Champions League.

Aunado a esto, el estratega uruguayo llevó al Pachuca a jugar la final de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid y también los clasificó al Mundial de Clubes del 2025





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