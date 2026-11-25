El estratega de América alinea a Israel Reyes como titular por derecha para neutralizar a Tecatito Corona en el partido de ida.

En esta jornada del miércoles 25 de noviembre, el Estadio BBVA se prepara para recibir uno de los duelos más trascendentales de los Cuartos de Final del Apertura 2026. El enfrentamiento directo entre el Club de Fútbol América y el Club de Fútbol Monterrey promete definir la primera mitad de la eliminatoria con alta tensión táctica.

El técnico uruguayo Guillermo Almada ha decidido implementar una estrategia innovadora para contrarrestar la fuerza ofensiva de los Rayados. La medida clave consiste en iniciar en el once titular al lateral Israel Reyes, una figura habitualmente posicionada en la defensa central o como volante de contención, quien ahora ocupará la banda derecha del campo.

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La decisión estratégica de Almada

Esta alineación inesperada busca un objetivo preciso: anular el impacto de Jesús "Tecatito" Corona, quien representa la mayor amenaza desequilibrante del equipo regidor tanto en uno contra uno como en espacios reducidos. Almada prioriza la solidez defensiva y el oficio en el marcaje de Reyes, considerando que su experiencia internacional es vital para gestionar el duelo en la zona derecha.

La decisión implica un cambio de estructura, ya que Reyes desplazará a Kevin Álvarez, un lateral de origen natural para esa posición. El estratega confía en que la capacidad táctica de su nuevo titular puede neutralizar mejor los embates del equipo rival durante las fases ofensivas del partido en el Gigante de Acero.

El momento anímico de ambos equipos

El Club de Fútbol Monterrey, ubicado en la sexta posición con 27 puntos, llega con un ánimo positivo tras asegurar su clasificación con una victoria contundente de 2-0 ante Pumas en la jornada anterior. Sin embargo, la irregularidad histórica del club en su propio estadio mantiene la incertidumbre sobre su rendimiento real frente a una afición exigente.

En contraste, las Águilas, que ocupan el tercer lugar con 30 puntos, arriban a la Sultana del Norte con una urgencia renovada. El equipo capitalino busca salir de una racha negativa de cuatro encuentros sin ganar durante la fase regular, destacando una derrota reciente en tiempo compensado ante Tigres que marcó el cierre de esa etapa del torneo.

El análisis de la eliminatoria

Se anticipa un partido de alta intensidad táctica donde el Monterrey intentará imponer su juego a través de la posesión y el despliegue ofensivo por las bandas. Por su parte, el Club de América apuesta por un riguroso orden defensivo, la presión física característica de los equipos dirigidos por Almada y transiciones rápidas para aprovechar espacios en la condición de visitante.

Aunque la eliminatoria se presenta extremadamente pareja, el Club de América mantiene la condición de ligero favorito para avanzar a las Semifinales. Este estatus se fundamenta en que el cuadro azulcrema cerró la fase regular como el segundo mejor equipo visitante, sumando cinco triunfos en nueve salidas durante el torneo.

Factores clave para el desenlace

América cuenta con una ventaja adicional en el criterio de desempate, al ocupar la tercera posición en la tabla general frente a la sexta del Club de Fútbol Monterrey. Este factor puede resultar determinante en caso de que el resultado final termine en empate, priorizando la clasificación según la posición deportiva.

La llave se cerrará el próximo sábado en el Estadio Banorte, donde las Águilas han demostrado solidez acumulando cuatro encuentros sin caídas ante su rival regio. Este historial incluye un empate 1-1 registrado en la Jornada 11, lo que refuerza la confianza del equipo capitalino para buscar la victoria en la ida y sentar las bases para el pase a las finales.