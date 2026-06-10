Guillermo Almada y Gilberto Mora en la Selección Mexicana: Una nueva era en la portería y el mediocampo

Guillermo Almada, reconocido por su larga trayectoria en la Copa Mundial de la FIFA, buscará la sexta participación en el certamen internacional, compartiendo récord histórico con gigantes. Mora siente admiración por Memo Ochoa, quien ha sido figura en sus inicios y en su formación como aficionado del fútbol. Además, Almada espera contar con Gilberto Mora como compañero en el campo y agradecerle su apoyo. Todo parece indicar que el mediocampo titular de México en el debut contra Sudáfrica será Gilberto Mora, mientras que Guillermo Almada se mantendría en el banco de suplentes.

El portero mexicano Guillermo Almada , reconocido por su larga trayectoria en la Copa Mundial de la FIFA, buscará la sexta participación en el certamen internacional, compartiendo récord histórico con gigantes.

Mora siente admiración por Memo Ochoa, quien ha sido figura en sus inicios y en su formación como aficionado del fútbol. Además, Almada espera contar con Gilberto Mora como compañero en el campo y agradecerle su apoyo. Todo parece indicar que el mediocampo titular de México en el debut contra Sudáfrica será Gilberto Mora, mientras que Guillermo Almada se mantendría en el banco de suplentes





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