Guillermo 'Billy' Álvarez: el legado de un directivo entre títulos, finales perdidas y controversias legales

Un repaso por la gestión de Guillermo 'Billy' Álvarez al frente de Cruz Azul, desde los éxitos deportivos hasta los procesos legales que marcaron sus últimos años.

Guillermo 'Billy' Álvarez, quien durante más de tres décadas fue el rostro de Cruz Azul , falleció el 30 de mayo de 2026, dejando un legado complejo que combina títulos oficiales, múltiples finales perdidas y un extenso historial de controversias legales.

Álvarez asumió la presidencia del club en 1988 y se mantuvo al frente hasta 2020, cuando renunció en medio de acusaciones de administración fraudulenta y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Durante su gestión, logró conquistar la Copa México en dos ocasiones, el Campeón de Campeones en tres oportunidades y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2014.

Sin embargo, esos éxitos se vieron opacados por ocho subcampeonatos de liga, convirtiéndolo en el directivo con más finales perdidas en la historia del fútbol mexicano. Las derrotas en instancias decisivas marcaron a la afición cementera, que sufrió caídas ante América, Necaxa, Pachuca, Santos, Toluca, Monterrey y en dos ocasiones frente al mismo América.

En el ámbito internacional, Cruz Azul llegó a la final de la Copa Libertadores en 2001, pero perdió ante Boca Juniors en una dramática tanda de penales. A pesar de estos fracasos, la gestión de Álvarez también impulsó el desarrollo de fuerzas básicas y la construcción de infraestructura, como el Centro de Alto Rendimiento.

No obstante, su legado quedó manchado por los procesos legales que enfrentó desde 2020, cuando la Fiscalía General de la República lo acusó de desviar fondos de la cooperativa que controla al club. Tras una orden de aprehensión, fue detenido en enero de 2025 en la Ciudad de México y vinculado a proceso con prisión preventiva.

Su defensa intentó modificar las medidas cautelares en noviembre de 2025 y febrero de 2026, alegando complicaciones de salud, pero los jueces rechazaron las solicitudes por considerar vigente el riesgo de fuga. Su muerte ocurrió mientras estaba hospitalizado en Toluca, el mismo día en que se conmemoraba el quinto aniversario del noveno título de liga de Cruz Azul, obtenido el 30 de mayo de 2021, y apenas unos días después de que el club celebrara su décimo campeonato al vencer a Pumas.

La coincidencia generó reacciones encontradas entre los aficionados, que recuerdan tanto los momentos de gloria como las amargas derrotas. Con su partida, se cierra un capítulo controvertido en la historia del fútbol mexicano, dejando preguntas sobre el futuro de La Máquina y la resolución de los procesos legales que aún enfrenta su legado





FOXSportsMX / 🏆 42. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guillermo Álvarez Cruz Azul Liga MX Fútbol Mexicano Controversias

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Muere Guillermo 'Billy' Álvarez, Ex presidente de la Cooperativa Cruz AzulEl empresario se encontraba recluido en el penal federal del Altiplano en el Estado de México

Read more »

Reportan muerte de Guillermo 'Billy' Álvarez, expresidente de Cruz AzulEl ex presidente del Cruz Azul estaba hospitalizado por complicaciones respiratorias

Read more »

Fallece Guillermo Billy Álvarez, expresidente del Cruz AzulGuillermo Álvarez, expresidente del Cruz Azul y exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, falleció a los 80 años por complicaciones respiratorias. Su gestión estuvo marcada por escándalos de lavado de dinero y desvío de recursos, que llevaron a su arresto.

Read more »

¿Quién fue Guillermo 'Billy' Álvarez, exdirector del Cruz Azul que murió a los 80 años?El futbol mexicano se vistió de luto tras darse a conocer la muerte del empresario durante la mañana de este sábado

Read more »