Guillermo Degollado será nuevo director senior de ventas de Nissan Mexicana y seguirá como CEO de Infiniti en México

Con más de 26 años de experiencia en la industria automotriz, Guillermo Degollado toma el control de la marca Nissan en México como director senior de ventas y tendrá como objetivo seguir consolidando a Infiniti como líder en ventas en el mercado mexicano con una estrategia comercial que incluye la renovación de la gama de SUV. Degollado también ocupó anteriormente el cargo de responsable de Infiniti.

Luego llevar a Infiniti a cifras positivas en ventas, Guillermo Degollado quien fuera el responsable de esa marca, ahora ocupará el puesto de director senior de ventas de Nissan Mexicana , en la que será responsable de liderar la estrategia comercial de la compañía en el país.

CEO de Nissan Mexicana e Infiniti, Degollado tendrá el rol de mantener a la japonesa como la líder en ventas en el mercado mexicano, tras haber renovado su flota de vehículos de entrada como es ely toda la gama de SUV´s, donde Nissan posee al menos dos modelos dentro del Top Ten más comercializados





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