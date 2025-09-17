Guillermo del Toro por fin estrena su película Frankenstein después de 25 años

El director mexicano Guillermo del Toro trae a la pantalla grande su versión de la icónica historia de Frankenstein tras 25 años de planificación.

Este año, los aficionados a Guillermo del Toro y a los monstruos podrán disfrutar de un clásico de la ciencia ficción bajo la dirección de uno de los cineastas más destacados del género. Mary Shelly es autora de una de las historias de ciencia ficción más importantes y referenciadas en el mundo del cine.

Una historia que incluye a un científico que juega a ser creador y le da vida a una criatura trágica ha sido llevada a la pantalla en innumerables ocasiones, pero ninguna como la que estrena este año a cargo de Guillermo del Toro. Lo mejor es que desde hace décadas Del Toro ha soñado con realizar este proyecto y finalmente tendremos la oportunidad de disfrutarlo. Aunque aún no hay demasiados detalles sobre la forma en que esta historia sobre un creador obsesionado se contará en su versión, Del Toro ha declarado: 'Explorar la relación entre humanos y monstruos, creador y creación, padre e hijo, ha moldeado continuamente mis historias'. El también director de 'Pan's Labyrinth' confesó: 'Quería hacer esta película incluso antes de tener una cámara, y llevo 25 años persiguiendo activamente ese objetivo'. Con este reparto de lujo y el enfoque que Del Toro suele darle a la narrativa de sus historias, ¿cuándo estrena 'Frankenstein' de Guillermo del Toro? La película estrenará en cines seleccionados a partir del 23 de octubre de este año. Si bien aún no se ha determinado si México será uno de los lugares donde se estrenará la película en cines, podemos imaginar que Guillermo del Toro pisará su país de origen para presentar su cinta como es debido: en pantalla grande





SensaCine México / 🏆 51. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Guillermo Del Toro Frankenstein Ciencia Ficción Cine Estreno

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Avalan que se haga Fondo para Vivienda Social, en Ley que regulará a AirbnbDe ello habló el urbanista catalán, Josep Montaner y el representante del Ijalvi, Guillermo Padilla Uribe

Leer más »

Guillermo Ochoa al Limassol: Historia del club y el paraíso de ciudadConoce un poco más de la ciudad y del equipo de Limassol donde jugará el portero mexicano.

Leer más »

Torreón: ‘impuestos saludables’ son engañosos, afirma Guillermo AnayaEl diputado panista acusa que los nuevos gravámenes no mejorarán la salud y denuncia el desmantelamiento del sistema de salud nacional

Leer más »

Libran orden de captura contra líder de La USON, pregunto grupo de extorsionadores de EdomexLa casa de Guillermo Fragoso Báez fue atacada recientemente con un dron.

Leer más »

“Frankenstein” “atasca” a Guillermo del Toro rumbo al ArielAlfombra Roja

Leer más »

‘Frankenstein’: Guillermo del Toro habla de la tragedia y la conversación con su padre que marcó el rumbo de la película‘Frankenstein’ explora la relación entre padres e hijos por una mala experiencia que Guillermo del Toro vivió con su familia hace décadas.

Leer más »